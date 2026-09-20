Сарлашкар Ризоӣ: Амрико роҳе надорад, ки шартҳои Эронро напазирад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: 7 шарти Эрон барои оғози ҳар гуна гуфтушунид ба ҳукумати Амрико эълон шудааст. Паёми Теҳрон равшан ва беибҳом аст; агар Вашингтон бихоҳад аз мушкилее, ки худаш сохтааст, барояд ва беш аз ин дар он гирифтор нашавад, роҳе надорад, ки ҳуқуқ ва шартҳои Эронро напазирад.
20 Сентябр 2026 - 10:02
News ID: 1867703
Source: ABNA
Котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ дар саҳифаи худ навишт: Амрико роҳе надорад, ки ҳуқуқ ва шартҳои Эронро напазирад.
Your Comment