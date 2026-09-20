  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Сарлашкар Ризоӣ: Амрико роҳе надорад, ки шартҳои Эронро напазирад

20 Сентябр 2026 - 10:02
News ID: 1867703
Source: ABNA
Сарлашкар Ризоӣ: Амрико роҳе надорад, ки шартҳои Эронро напазирад

Котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ дар саҳифаи худ навишт: Амрико роҳе надорад, ки ҳуқуқ ва шартҳои Эронро напазирад.

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: 7 шарти Эрон барои оғози ҳар гуна гуфтушунид ба ҳукумати Амрико эълон шудааст. Паёми Теҳрон равшан ва беибҳом аст; агар Вашингтон бихоҳад аз мушкилее, ки худаш сохтааст, барояд ва беш аз ин дар он гирифтор нашавад, роҳе надорад, ки ҳуқуқ ва шартҳои Эронро напазирад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha