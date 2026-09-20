Сардор Шекарчӣ: ташаббус дар гулӯгоҳи Ҳурмуз дар дасти нерӯҳои мусаллаҳи Эрон аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сардор Аболфазл Шекарчӣ, сухангӯи ارشد нерӯҳои мусаллаҳ, дар паёме гуфт: фаропартоӣ ва даъвои бардурӯғ ва хандаовари фармондеҳи СЕНТКОМ дар бораи ҳамроҳӣ кардани киштиҳои нафт ва баровардани як миллиард барел нафт дар тӯли 2 моҳи гузашта, бештар аз он ки воқеият бошад, як амалиёти равонии ноком барои рӯҳбаланд кардани нерӯҳои хаста ва фарсудаи артиши террористии Амрико дар минтақа ва сафед кардани хароҷоти зиёди молиявӣ ва ҷонии Амрико дар минтақа аст ва наметавонад воқеияти хориҷ шудани артиши таҷовузгари он кишвар аз минтақаро тағйир диҳад.
Вай таъкид кард, ки ташаббус дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳанӯз дар дасти нерӯҳои мусаллаҳи пурқуввати Эрон аст.
Your Comment