Минбари Созмони Милали Муттаҳид набояд раҳо карда шавад; иштирок дар Маҷмаи Умумӣ ҳуқуқи қонунии Эрон аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо, дар мусоҳибаи телевизионӣ дар посух ба даъвоҳо ва фазосозӣҳои расонаӣ дар бораи муттаҳам кардани нерӯҳои мусаллаҳ ба нақзи ёддошти тафоҳум ва мавқеи дастгоҳи дипломатӣ дар ин бобат изҳор дошт: мутаассифона, майл ба худмаломаткунӣ яке аз оқибатҳо ва нишонаҳои ҷанги шинохтӣ ва расонаии душман аст. Баъзе воқеиятҳо он қадар ошкор аст, ки ниёз ба тавзеҳи чандон надорад; мо бо тарафе рӯ ба рӯ ҳастем, ки корномаи паймоншикании он дар тӯли солҳои гузашта на танҳо барои мардуми Эрон, балки барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ комилан равшан аст. Хориҷ шудани бедалел аз БарҶом дар соли 2018 — санаде, ки пуштибонии қатъномаи боби ҳафтуми Шӯрои Амниятро дошт — гувоҳи ин даъвост.
Бақоӣ бо ишора ба рафтори хусуматборонаи тарафи муқобил дар моҳҳои ахир таъкид кард: беинсофӣ дар ҳаққи худ ва мардум аст, агар таҳаввулотро мудохила арзёбӣ кунем ва рӯйдодҳоро аз ёд барем. Дар камтар аз нӯҳ моҳ, Ҷумҳурии Исломии Эрон ду маротиба маҳз дар ҳангоми анҷом додани гуфтушунидҳои дипломатӣ ҳадафи таҷовуз ва ҳамлаи низомӣ қарор гирифт; пас оё метавон воқеияти ин рафторҳоро инкор кард?
Вай дар тавзеҳи моҷарои иддиои таҷовуз ба се киштӣ ва сӯиистифода аз он барои баҳам задани созишҳо гуфт: дар мавриди иддиои ҳамла ба се киштӣ, асосан тафсилот ва ҳуҷҷатҳои исботшуда вуҷуд надорад ва шубҳаҳои ҷиддӣ дар бораи асли воқеа ва тарзи рух додани он ба миён оварда мешавад. Аммо ҳатто бо фарзи дурустии чунин рӯйдод, санаде, ки ҳосили ҳафтаҳо гуфтушуниди фишорнок баъд аз ҷанги шадид ва зараровар буд, чӣ гуна метавонад бо чунин баҳона канор гузошта шавад? Тарафҳои муқобил иддио мекунанд, ки ин киштиҳо ба се кишвари минтақа тааллуқ доштанд; савол ин аст, ки чаро ин кишварҳо бо огоҳӣ аз банди 5 ёддошти тафоҳум ва огоҳӣ аз ноамнии масири ҷанубӣ, дар шароите, ки Эрон тадбирҳои зарурӣ барои гузаштан аз масири бехатарро фароҳам оварда буд, иҷозаи гузаштан аз масири ноамнро доданд? Оё ин амал ҷуз бо ҳамоҳангӣ бо СЕНТКОМ сурат гирифтааст?
Сухангӯи дастгоҳи дипломатӣ дар поён бо ғайримутаносиб хондани вокуниши Амрико таъкид кард: ҳатто дар сурати рух додани нақз, созукорҳое барои баррасӣ ва гуфтугӯ пешбинӣ шуда буд. Ин ки тарафи муқобил дар қадами нахуст тафоҳумро хотимаёфта донист, муҳосираи баҳриро баргардонд ва тамоми ӯҳдадориҳои худро нақз кард, ошкоро нишон медиҳад, ки ин амал вокуниши фавқулодда ғайримутаносиб буд ва Вашингтон аз пеш заминаро барои баҳонаҷӯӣ омода карда буд, то аз тафоҳуме, ки манфиатҳояшро таъмин намекард, берун шавад.
Your Comment