  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Мақоми эронӣ: сатҳи омодагии низомии Эрон ба ҳадди олӣ расидааст

20 Сентябр 2026 - 10:00
News ID: 1867699
Source: ABNA
Мақоми эронӣ: сатҳи омодагии низомии Эрон ба ҳадди олӣ расидааст

Як мақоми эронӣ эълон кард: Эрон сатҳи омодагии низомии худро ба дараҷаҳои олӣ афзоиш додааст.

Ба гузориши хабаргузории АБНА, шабакаи «Русия ал-Яум» бо истинод ба як мақоми эронӣ, ки ном ва мақомаш зикр нашудааст, эълон кард, ки нерӯҳои эронӣ омодагии амалиётии худро ба сатҳи олӣ расонидаанд, то барои ҳар гуна таҳаввул ё моҷароҷӯии низомии эҳтимолӣ омода бошанд.

Ин мақоми эронӣ инчунин эълон кард: нақшаҳои посух дар сатҳҳои ҳавоӣ, заминӣ ва баҳрӣ омода шудаанд; ба гунае, ки имкони ворид кардани посухи вазнин, густурда ва ғофилкунанда ба нерӯҳо ва манфиатҳои низомии Амрико ва Исроил фароҳам бошад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha