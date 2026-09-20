Мақоми эронӣ: сатҳи омодагии низомии Эрон ба ҳадди олӣ расидааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, шабакаи «Русия ал-Яум» бо истинод ба як мақоми эронӣ, ки ном ва мақомаш зикр нашудааст, эълон кард, ки нерӯҳои эронӣ омодагии амалиётии худро ба сатҳи олӣ расонидаанд, то барои ҳар гуна таҳаввул ё моҷароҷӯии низомии эҳтимолӣ омода бошанд.
Ин мақоми эронӣ инчунин эълон кард: нақшаҳои посух дар сатҳҳои ҳавоӣ, заминӣ ва баҳрӣ омода шудаанд; ба гунае, ки имкони ворид кардани посухи вазнин, густурда ва ғофилкунанда ба нерӯҳо ва манфиатҳои низомии Амрико ва Исроил фароҳам бошад.
Your Comment