Ҳисобҳои Трамп дар бораи Эрон хато буданд; мо барои ҷанги сарнавиштсоз омодаем

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сарлашкар Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллии кишвари мо, дар гуфтугӯ бо шабакаи АлҶазира эълон кард, ки баровардҳо ва ҳисобҳои президенти Амрико дар бораи Эрон хато буданд ва ҷанг бо таҳрики Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими сионистӣ, оғоз шудааст. Ба манфиати Вашингтон аст, ки бо шартҳои Эрон барои баромадан аз ҷанг розӣ шавад ва таҳдидҳои Доналд Трамп, президенти Амрико, натиҷае нахоҳад дод.
Вай бо баён кардани он, ки Эрон барои як ҷанги сарнавиштсоз омода аст, таъкид кард, ки Теҳрон нуқтаҳои заифи артиши Амрикоро медонад ва барои муқобилат бо ҳамлаҳои ҳавоии ин кишвар беш аз гузашта омода аст. Эрон пас аз баромадани Амрико аз ёддошти тафоҳум ба ин ҷамъбаст расидааст, ки стратегияи худро нисбат ба Вашингтон тағйир диҳад.
Котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ инчунин эълон кард, ки Эрон ба наздикӣ як мушакро зидди киштӣ дар наздикии як киштии ҳавопаймокаши Амрико санҷидааст. Мо дар мудофиа ҷиддӣ ҳастем ва агар мавриди ҳамла қарор гирем, пойгоҳҳои Амрико ва манфиатҳои Вашингтон дар минтақаро бо шиддати бештар ҳадаф қарор хоҳем дод.
Вай дар идома илова кард, ки машваратҳо бо миёнаравҳои Қатар ва Покистон ҳанӯз идома доранд ва Эрон шартҳои худро барои гуфтушунид ба онҳо эълон кардааст. Эрон бо миёнарави қатарӣ дар тамос аст ва ин миёнарав шартҳои Теҳронро барои қатъи ҷанг ба Вашингтон интиқол додааст ва Эрон мунтазири посухи Трамп ба ин шартҳост.
Сарлашкар Ризоӣ дар идома таъкид кард, ки шартҳои Теҳрон شامل қатъи ҷанг дар ҳамаи ҷабҳаҳо, озод кардани дороиҳои басташудаи Эрон ва қатъи муҳосираи баҳрӣ мебошад. Амалҳои Амрико ва режими сионистӣ ба Эрон иҷозат медиҳанд, ки аз паймони манъи паҳншавии силоҳҳои ҳастаӣ берун шавад.
Вай қайд кард: Эрон то ҳол тасмиме барои баромадан аз паймони манъи паҳншавии силоҳҳои ҳастаӣ нагирифтааст ва ин масъала ба рафтори Вашингтон вобаста аст. Теҳрон ҳанӯз ба фатвои роҳбари шаҳиди инқилоби исломӣ поибанд аст ва доктринаи ҳастаии худро тағйир надодааст, аммо маълум нест, ки дар оянда чӣ рӯх хоҳад дод.
Котиби Шӯрои олии амнияти миллии Эрон дар поён гуфт: Эрон хоҳони қатъи ҷанг миёни Арабистони Саудӣ ва Яман аст ва яманиҳо низ хоҳони расидан ба созиш бо Риёз ҳастанд.
Your Comment