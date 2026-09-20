Ҳукумати Санъо: ҳар гуна афзоиши шиддат бо посухи шадидтари Яман рӯ ба рӯ мешавад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, «Умар ал-Бухайтӣ», сухангӯи ҳукумати тағйир ва созандагӣ дар Санъо дар гуфтугӯ бо хабаргузории «Сабо»-и ин кишвар эълон кард, ки афзоиши амалҳои Арабистони Саудӣ алайҳи Ҷумҳурии Яман ба вокуниши қавитар ва шадидтар аз ҷониби Яман хоҳад расонд.
Вай дар идома гуфт: амали Арабистони Саудӣ барои анҷом додани таркишҳо бо ҳадафи ҳадаф қарор додани ғайринизомиён дар Санъо, пойтахти Яман, ифодакунандаи «рафтори ваҳшиёна»-и Риёз аст.
Ал-Бухайтӣ таъкид кард: Яман дар ворид кардани шадидтарин зарбаҳо ба душман барои он ки монеи афзоиши ҳамлаҳо шавад, тардид нахоҳад кард.
Your Comment