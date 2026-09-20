  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳукумати Санъо: ҳар гуна афзоиши шиддат бо посухи шадидтари Яман рӯ ба рӯ мешавад

20 Сентябр 2026 - 09:58
News ID: 1867694
Source: ABNA
Ҳукумати Санъо: ҳар гуна афзоиши шиддат бо посухи шадидтари Яман рӯ ба рӯ мешавад

Сухангӯи ҳукумати Яман нисбат ба ҳар гуна афзоиши шиддат аз ҷониби Арабистони Саудӣ ҳушдор дод ва таъкид кард, ки ин ҳамлаҳо бо посухи кӯбандатари Санъо рӯ ба рӯ хоҳанд шуд.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, «Умар ал-Бухайтӣ», сухангӯи ҳукумати тағйир ва созандагӣ дар Санъо дар гуфтугӯ бо хабаргузории «Сабо»-и ин кишвар эълон кард, ки афзоиши амалҳои Арабистони Саудӣ алайҳи Ҷумҳурии Яман ба вокуниши қавитар ва шадидтар аз ҷониби Яман хоҳад расонд.

Вай дар идома гуфт: амали Арабистони Саудӣ барои анҷом додани таркишҳо бо ҳадафи ҳадаф қарор додани ғайринизомиён дар Санъо, пойтахти Яман, ифодакунандаи «рафтори ваҳшиёна»-и Риёз аст.

Ал-Бухайтӣ таъкид кард: Яман дар ворид кардани шадидтарин зарбаҳо ба душман барои он ки монеи афзоиши ҳамлаҳо шавад, тардид нахоҳад кард.

Your Comment

You are replying to: .
captcha