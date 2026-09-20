  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Котиби генералии Ҳизбуллоҳ: муқовимат танҳо роҳи озодсозии хок аст

20 Сентябр 2026 - 09:58
News ID: 1867693
Source: ABNA
Котиби генералии Ҳизбуллоҳ: муқовимат танҳо роҳи озодсозии хок аст

Котиби генералии Ҳизбуллоҳи Лубнон бо таъкид бар идомаи муқовимат алайҳи режими сионистӣ гуфт: танҳо роҳи озодсозии хок муқовимат аст ва бояд дар баробари душман истодагӣ кард.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, шайх Наим Қосим, котиби генералии Ҳизбуллоҳи Лубнон, гуфт: муқовимат танҳо роҳи озодсозии хок аст ва муқобила бо истикбор ва Исроил танҳо тавассути муқовимат имконпазир аст.

Қосим дар идома гуфт: муқовимат яъне напазируфтани душман ва ҷангидан дар вақте ки тавон ҷангидан дорем; ҳар кас мувофиқи ҷойгоҳ ва нақше, ки дорад.

Котиби генералии Ҳизбуллоҳи Лубнон изҳор кард: ҳатто агар ин масъала рӯзҳо ё моҳҳо тӯл кашад, мо пирӯзем; зеро ки истодагӣ кардем ва аз он ки онҳо ба ҳадафҳояшон бирасанд, пешгирӣ кардем.

Вай илова кард: бояд шикофҳо пайдо шаванд ва душман дар сатҳи моддӣ шикаст бихӯрад ва бо азм ва пойдорӣ дар канори мардуми худ метавонем ба натиҷаи матлуб бирасем.

Қосим дар поён гуфт: мо соҳиби ҳақ ва соҳиби ин хок ҳастем ва ҳар чанд ки хароҷот сангин бошад, бояд муқовимат кунем.

Your Comment

You are replying to: .
captcha