Котиби генералии Ҳизбуллоҳ: муқовимат танҳо роҳи озодсозии хок аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, шайх Наим Қосим, котиби генералии Ҳизбуллоҳи Лубнон, гуфт: муқовимат танҳо роҳи озодсозии хок аст ва муқобила бо истикбор ва Исроил танҳо тавассути муқовимат имконпазир аст.
Қосим дар идома гуфт: муқовимат яъне напазируфтани душман ва ҷангидан дар вақте ки тавон ҷангидан дорем; ҳар кас мувофиқи ҷойгоҳ ва нақше, ки дорад.
Котиби генералии Ҳизбуллоҳи Лубнон изҳор кард: ҳатто агар ин масъала рӯзҳо ё моҳҳо тӯл кашад, мо пирӯзем; зеро ки истодагӣ кардем ва аз он ки онҳо ба ҳадафҳояшон бирасанд, пешгирӣ кардем.
Вай илова кард: бояд шикофҳо пайдо шаванд ва душман дар сатҳи моддӣ шикаст бихӯрад ва бо азм ва пойдорӣ дар канори мардуми худ метавонем ба натиҷаи матлуб бирасем.
Қосим дар поён гуфт: мо соҳиби ҳақ ва соҳиби ин хок ҳастем ва ҳар чанд ки хароҷот сангин бошад, бояд муқовимат кунем.
Your Comment