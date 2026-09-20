Яҳё Сареъ: мо иншооти ҳассоси Риёз ва ширкати Арамко дар Янбуро ҳадаф қарор додем

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масира, нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар баёния аз ду амалиёти муваффақ дар умқи Арабистони Саудӣ хабар доданд.
Дар баёнияи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, ки аз ҷониби Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман хонда шуд, омадааст: дар посух ба буҳтони бузург, ки Яман, сарзамини имон ва хирадро ба ҳадаф қарор додани Макка муттаҳам мекунад, ва дар мудофиа аз он дар баробари таҳқирҳои Қорунҳои имрӯза, шохи шайтон, саудии Наҷд, ва дар посух ба таҷовузи доимии душмани ҷинояткори саудӣ алайҳи мардуми азизи мо, бо истифода аз ҷангандаҳои F-15 ва Тайфун, ки аз пойгоҳҳои ҳавоии Хамис Мушайт ва Тоиб парвоз кардаанд, ки то ҳол ба 732 ҳамлаи ҳавоӣ расидааст ва шуҳадо ва маҷрӯҳоне дар байни ғайринизомиён боқӣ гузоштааст ва боиси харобии зерсохторҳои ғайринизомӣ шудааст, ва дар посух ба ҳаракатҳои душмани ҷинояткори саудӣ барои ҳадаф қарор додани Санъо, ба услуби доишӣ, тавассути кӯшишҳои таркишҳое, ки ғайринизомиёнро ҳадаф мегиранд; нерӯҳои мусаллаҳи Яман ду амалиёти муҳими низомиро бо истифода аз чанд мушакҳои баллистикӣ ва паҳпод анҷом доданд.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман баён кард: амалиёти аввал ҳадафҳои ҳассосро дар Риёз, пойтахти душмани саудӣ, ҳадаф қарор дод. Амалиёти дуюм ширкати Арамкоро дар Янбу ҳадаф қарор дод. Ҳар ду амалиёт, ба шарофати Худованди таъоло, муваффақ буданд ва боиси оташсӯзиҳои густурда дар минтақаҳои зарбахӯрда шуданд.
Яҳё Сареъ эълон кард: нерӯҳои мусаллаҳи Яман таъкид мекунанд, ки таблиғоти дурӯғи нашршуда аз ҷониби расонаҳои душмани саудӣ дар бораи он ки мо ғайринизомиёнро ҳадаф мегирем, беасос аст. Ҳар гуна иддиое аз ин қабил танҳо натиҷаи раҳгирҳои нокоми мудофиаи душмани саудӣ аст.
Вай баён кард: нерӯҳои мусаллаҳи Яман ҳанӯз ба таҳмил кардани муодилаи «муҳосира дар баробари муҳосира» ва «шиддат дар баробари шиддат» идома медиҳанд ва марказҳои ҷамъшавии маздурони саудиро то замони таваққуфи таҷовуз ва анҷоми муҳосираи кишвари азизи мо ҳадаф мегиранд.
Your Comment