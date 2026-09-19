Тафсилоти хароҷоти 43 миллиард доллари таҷовузи Амрико алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абна, Bloomberg гузориш дод, ки Вазорати ҷанги Амрико (Пентагон) ба Конгресс иблоғ кард, ки дар ҷараёни таҷовуз ба Эрон то ҳол 43 миллиарду 600 миллион доллар хароҷот кардааст.
Бар асоси ин гузориш, то санаи 3 сентябри ҷорӣ тақрибан 11 миллиарду 200 миллион доллар барои пӯшонидани хароҷоти иловагии марбут ба таҷовуз алайҳи Эрон сарф шудааст ва 28 миллиарду 100 миллион доллар барои иваз кардани муҳимоти истифодашуда ҷудо гардидааст. Ҳамчунин 4 миллиарду 300 миллион доллар барои иваз кардани таҷҳизоти аз даст рафта пардохт шудааст.
Дар ин гузориш омадааст, ки хароҷоти хисоротҳои воридшуда ба таҷҳизоти низомӣ ҳамзамон бо пешниҳоди гузоришҳои нав тағйир хоҳад ёфт. Дар ин гузориш ба даҳҳо миллиард доллари эҳтимолӣ ҳамчун хароҷоти хисоротҳои воридшуда ба пойгоҳҳои Амрико дар Шарқи Миёна ишорае нашудааст.
Ҳамчунин гузориш шудааст, ки нерӯи заминӣ як миллиарду 600 миллион доллар барои омодагии амалиётӣ ва дастгирии афроди мустақар хароҷот кардааст ва нерӯи баҳрӣ низ 2 миллиарду 200 миллион доллар барои нерӯҳои амалиётӣ, амалиёти киштиҳо ва ҳавопаймоҳо сарф кардааст.
Суратҳисоби нерӯи ҳавоии Амрико низ барои дастгирии афроди мустақаршуда, амалиёти интиқоли ҳавоӣ ва дастгирии пойгоҳҳо ва иртибот ба 6 миллиарду 600 миллион доллар мерасад. Дар ин гузориш ҳамчунин ба ихтисоси 10,5 миллион доллар барои «Фармондеҳии кибернетикӣ»-и Амрико ишора шудааст.
Your Comment