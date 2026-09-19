Ошкорсозии Bloomberg дар бораи ҳамлаи фоҷиабори Амрико алайҳи мактаби Минаб

Ба гузориши хабаргузории Абна, Bloomberg бо истинод ба масъулони ширкаткунанда дар тафтишоти дохилии Вазорати ҷанги Амрико (Пентагон) ошкор кард, ки баъзе кормандони Пентагон дар соатҳои аввали ҳамлаи Амрико ба мактаби Минаби Эрон фаҳмиданд, ки ин аз ҷониби Вашингтон сурат гирифтааст.
Бар асоси ин гузориш, тафтишоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки ҳамлаи мазкур натиҷаи танҳо як қарори фоҷиабор набуд, балки аз силсилаи қарорҳо, хатоҳо ва имкониятҳои аз даст рафта баромадааст, ки метавонистанд ин ҳамларо пешгирӣ кунанд.
Дар ин гузориш омадааст, ки камии вақт дар тасбити ҳадафҳои дилхоҳ, иттилооти нопурра ва такяи аз ҳад зиёд ба зеҳни сунъӣ дар рух додани ин хато нақш доштанд. Ин минтақа дар маълумоти Амрико ҳамчун минтақаи низомӣ нишон дода мешуд, дар ҳоле ки тасвирҳои моҳвораӣ нишон медоданд, ки дар минтақаи мазкур аз солҳои пеш мактаб сохта шудааст.
Ҳеҷ яке аз аъзои гурӯҳи «коҳиши зарар ба ғайринизомиён» мавқеи Минабро пеш аз ҳамла баррасӣ накард, зеро аъзои гурӯҳи Фармондеҳии марказӣ аз 10 нафар ба як нафар коҳиш ёфта буд.
Пештар низ як ҳайати ҳақиқатёби Созмони Милали Муттаҳид дар бораи Эрон эълон кард, ки далоили қонеъкунанда барои боварӣ вуҷуд дорад, ки Амрико омили 2 ҳамлаи низомӣ ба як мактаб ва як маҷмӯаи варзишӣ дар Эрон дар моҳи феврал будааст ва ин амалҳо мисоли ҷинояти ҷангӣ ҳисобида мешаванд.
Your Comment