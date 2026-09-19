Мушовири нахуствазири Ироқ: муҳлати муайяне барои инҳисори силоҳ муайян нашудааст

Ба гузориши хабаргузории Абна, Қосим ал-Аараҷӣ, мушовири амниятии нахуствазири Ироқ эълон кард, ки матолибе, ки ба наздикӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи муайян кардани сақфи вақт барои фаъолиятҳои кумитаи инҳисори силоҳ нашр шудааст, комилан нодуруст аст ва ягон муҳлати мушаххас барои инҳисори силоҳ дар дасти давлат муайян нашудааст.
Вай таъкид кард, ки дар сурати анҷом ёфтани фаъолиятҳои кумитае, ки аз ҷониби Чорчӯбаи ҳамоҳангӣ ташкил шудаа ва таҳти назорати мустақими нахуствазир фаъолият мекунад ва пас аз он ки инҳисори комили силоҳ дар дасти давлат ба даст ояд, дар он сурат бо ҳар шахсе, ки ба таври ғайриқонунӣ силоҳ мебардорад, мутобиқи муқаррароти қонунӣ ҳамчун шахси берун аз қонун бархӯрд хоҳад шуд ва ақдомоти қонунии сахтгирона нисбат ба вай андешида мешавад ва бо вай мисли террористҳо бархӯрд хоҳад шуд.
Ал-Аараҷӣ ҳамчунин хостори дақиқ ва дурустӣ дар қабул ва нашри ахбор, ба даст овардани иттилоот аз манбаъҳои расмӣ ва парҳез аз нашр ва бознашри шоеъот шуд.
Your Comment