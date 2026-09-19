Вокуниши Риёз ба чароғи сабзи Амрико барои фурӯши ҷангандаҳои F-35 ба Арабистони Саудӣ

Ба гузориши хабаргузории Абна бо истинод ба Анадулу, сафорати Арабистони Саудӣ дар Вашингтон рӯзи ҷумъа эълон кард, ки созишномаи пешниҳодшудаи фурӯши ҷангандаҳои F-35 ба ин кишвар қудрат ва устувории шарикии стратегии Арабистони Саудӣ ва Амрикоро нишон медиҳад ва раванди муттасили рушди ҳамкориҳои дифоии байни ду тарафро таъкид мекунад.
Сафорати Арабистони Саудӣ дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X навишт: созишномаи пешниҳодшудаи фурӯши ҳавопаймоҳои F-35 қудрат ва хусусияти устувори шарикии стратегии Арабистони Саудӣ ва Амрико ва пешрафти муттасил дар ҳамкории дифоии моро нишон медиҳад.
Дар идомаи ин паём омадааст: ҳамкории амниятии Арабистони Саудӣ ва Амрико дар тӯли даҳсолаҳо ба суботи минтақа кӯмак кардааст ва қобилиятҳои дифоии дастаҷамъии моро тақвият бахшидааст.
Пештар ва рӯзи гузашта Вазорати корҳои хориҷии Амрико бо фурӯши эҳтимолии як маҷмӯаи таҷҳизоти низомӣ ба арзиши 24,3 миллиард доллар ба Риёз розӣ шуд ва мавзӯъро ба Конгресс иттилоъ дод. Ин маҷмӯа 48 ҷангандаи F-35 ва 49 муҳаррикро дар бар мегирад.
Вазорати корҳои хориҷии Амрико эълон кардааст, ки ин созишнома метавонад қобилияти Арабистони Саудӣро барои боздоштан аз таҳдидҳои кунунӣ ва оянда афзоиш диҳад, аз мудофиаи ин кишвар аз қаламрави худ дастгирӣ кунад ва сатҳи ҳамоҳангии амалиётиро байни нерӯҳои Арабистони Саудӣ, Амрико, нерӯҳои минтақавӣ ва нерӯҳои Созмони Паймони Атлантики Шимолӣ (НАТО) арتقО диҳад.
Дар сурати ниҳоӣ шудани ин қарордод, Арабистони Саудӣ аввалин кишвари араб хоҳад буд, ки ҷангандаҳои F-35-ро мегирад.
Your Comment