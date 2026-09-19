Ба гузориши хабаргузории Абна, шабакаи амрикоии CNN гузориш дод, ки артиши ин кишвар дар остонаи анҷоми як амалиёти низомӣ алайҳи киштии чинӣ пас аз гирифтани иттилооти нодуруст бо кӯмаки зеҳни сунъӣ дар тӯли моҳҳои гузашта ва дар авҷи таҷовуз алайҳи Эрон буд.
Бар асоси ин гузориш, артиши Амрико барои муқобила бо як киштии чинӣ ва ҳузур дар саҳни он ҳамзамон бо парвози ҳавопаймоҳои низомӣ бар фарози ин киштӣ омода буд. Сарчашмаҳои огоҳ эълон карданд, ки пеш аз иҷрои ин амалиёт, иттилооти гирифташуда мавриди бознигарӣ ва баррасии дубора қарор гирифт ва маълум шуд, ки борҳои ин киштӣ ба таври хато ташхис дода шудааст.
Таҳлилгари Фармондеҳии амалиёти махсуси Амрико барои пешниҳоди ин иттилоот аз зеҳни сунъӣ кӯмак гирифта буд ва қариб буд бар асари ҳамлаи низомиёни Амрико ба ин киштӣ як ҷанги дигар ба роҳ афтад.
Дар ин гузориш омадааст, ки чатботи мазкур иттилооти ҳосил аз сарчашмаҳои кушодро бо иттилооти табқиқшуда таффиқ карда ва ин амр боиси натиҷагирии нодуруст дар бораи моҳияти борҳои мавҷуд дар киштӣ шуд.
Қобили зикр аст, ки артиши Амрико аз зеҳни сунъӣ барои қабули қарорҳои саҳроии сареъ монанди муайян кардани ҳадафҳои мавриди зарба истифода мекунад.
Your Comment