Пасларзаҳои ҷанг алайҳи Эрон; таҳвили силоҳҳои амрикоӣ ба таъхир афтод

Ба гузориши хабаргузории Абна, Bloomberg бо истинод ба манбаъҳои масъул гузориш дод, ки якчанд кишварҳои аврупоӣ пешбинӣ кардаанд, ки борҳои мушакӣ ва мудофиаи ҳавоии фармоишии худро аз Амрико бо таъхир қабул кунанд, зеро ин кишвар бахши зиёди муҳимоти худро дар ҷараёни ҷанг алайҳи Эрон истифода кардааст.
Бар асоси ин гузориш, Амрико ба ҳампаймонони худ иблоғ кардааст, ки эҳтимолан ин таъхир дар таҳвили борҳои силоҳӣ ба 5 сол расад, зеро ин кишвар дар ҳоли бозсозии захираҳои аз даст рафтаи худ аст.
Пештар Wall Street Journal бо истинод ба масъулони амрикоӣ ва масъулони кишварҳои минтақа гузориш дод, ки низомиёни амрикоӣ барои муқобила бо як ҳамлаи Эрон 60 то 70 мушаки навъи Patriot ва беш аз 12 мушаки THAAD партофтанд.
Бар асоси ин гузориш, Эрон дар ҷараёни ҳамлаи марговари худ ба пойгоҳи Амрико дар Урдун танҳо 20 мушаки баллистикӣ партофт, аммо Амрико барои муқобила бо ин ҳамла маҷбур шуд беш аз 80 мушак партояд ва ниҳоят мушакҳои эронӣ ба пойгоҳи Амрико расиданд.
Дар ин гузориш омадааст, ки барои дафъи ҳамлаи Эрон, Амрико маҷбур шуд ба андозаи истеъмоли як ҳафтаи худ дар ҷанг, аз мушакҳои раҳгирӣ истифода кунад. Ҳамлаҳои Эрон тавассути истифодаи мушакҳо ва масирҳои мухталиф, сарҳои ҷангӣ ва маневри ин мушакҳо мураккабтар шуда ва қабатҳои мудофиаи Амрикоро саргардон кардааст.
Your Comment