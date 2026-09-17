Ғолибоф: интизороти таварруми ИМА ба гулӯгоҳи Ҳурмуз ва Боб-ул-Мандаб вобаста аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Муҳаммадбоқир Ғолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ паём нашр карда, навишт: «Бибинем, ки Федерал Резерв бо баланд бардоштани меъёри фоиз метавонад гулӯгоҳи Ҳурмузро кушояд ё як барел нафти бештар истеҳсол кунад?!»
Вай афзуд: «Бо боло ва поён кардани меъёри фоиз наметавон интизороти таваррумро дар Амрико идора (лангар) кард, зеро ин интизорот аз шоки тарафи тарафдиҳӣ, ки аз баста шудани гулӯгоҳҳои энергетикӣ, яъне гулӯгоҳи Ҳурмуз ва Боб-ул-Мандаб ба вуҷуд омадааст, таъсир мепазирад ва ба меъёри фоиз ҳеҷ иртиботе надорад. Ин «хатари гулӯгоҳи Ҳурмуз» аст, ки меъёрро муайян мекунад ва назорати ин хатар ҳоло дар дасти Эрон аст.»
Қобили зикр аст, ки таъкиди Ғолибоф дар ин паём бар ин мафҳум аст, ки имрӯз давраи идораи таваррум ва интизороти таваррум бо истифодаи танҳо абзорҳои тарафи талабот (меъёри фоиз) ба поён расидааст ва ин геополитика аст, ки дар таъсиррасонӣ ба нишондиҳандаҳои иқтисодӣ аз қабили таваррум бартарӣ дорад.
Your Comment