Сарлашкар Резаӣ: амрикоиҳо бояд эътимоди моро ба даст оранд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сардор сарлашкар Муҳсин Резаӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ, бо Бафал Толибонӣ, раиси Иттиҳоди ватандӯстонаи Курдистони Ироқ, мулоқот ва гуфтугӯ кард.
Котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ дар ин мулоқот бар зарурати баррасӣ кардани мавзӯи гурӯҳҳои террористӣ, таъмини амният дар сарҳадҳо ва афзоиши ҳамкориҳои иқтисодӣ таъкид кард.
Сарлашкар Резаӣ инчунин бо таъкид бар зарурати баррасӣ кардани мавзӯи гурӯҳҳои террористӣ ва таъмини амният дар сарҳадҳо, нисбат ба ҳаракатҳои Исроил дар минтақаи Курдистон ҳушдор дод. Вай инчунин бар афзоиш ва арتقоми ҳамкориҳои иқтисодӣ таъкид кард.
Вай идома дод: мо ҳеҷ гуна ба Амрико эътимод надорем ва онҳо бояд амали амалӣ анҷом диҳанд ва эътимоди моро ба даст оранд.
Бафал Толибонӣ, раиси Иттиҳоди ватандӯстонаи Курдистони Ироқ, низ дар ин мулоқот ҳангоми истиқбол аз арتقоми ҳамкориҳои иқтисодӣ, амниятӣ ва дипломатӣ, бар зарурати ҳалли масъалаи гурӯҳҳо ва таъмини амният дар сарҳадҳо таъкид кард.
Your Comment