Ал-Мишот: дурӯғҳои саудӣ дигар миллатҳои арабӣ ва исломиро фиреб намедиҳанд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масира, Маҳдӣ Ал-Мишот, раиси Шӯрои олии сиёсии Яман, гуфт: даъвоҳои беасоси режими саудӣ дар бораи он ки Яман Маккаро ҳадаф мегирад, кӯшиши ноумедона барои таҳрики афкори умумӣ аст. Огоҳии умумӣ ба сатҳе расидааст, ки мардум моҳияти воқеии режими саудиро дарк кардаанд; режиме, ки ҳангоми исроф кардани сарвати уммати исломӣ, нисбат ба Каъба, Қуръони карим ва Ҳарамайни шариф беэҳтиромӣ кардааст.
Раиси Шӯрои олии сиёсии Яман илова кард: мардуми Яман аз олӣтарин дараҷоти имон ва ародат ба муқаддасоти исломӣ бархӯрдоранд ва ҳамон гуна, ки дар дифоъ аз Масҷидул-Ақсо, сеюмин ҳарами муқаддас, ҷангиданд, омодаанд, ки ҷони худро фидои хонаи муқаддаси Худо кунанд. Мардуми Яман ҳамеша бо ҳузури хашмгинона дар майдонҳои умумӣ дар вокуниш ба ҳар гуна таҳқир ба муқаддасоти исломӣ, аз қабили Қуръони карим, Паёмбари бузургвор, Маккаи мукаррама ё Масҷидул-Ақсои шариф, фарқкунанда ва пешқадам будаанд.
Маҳдӣ Ал-Мишот дар идома илова кард: режими саудӣ бояд замоне, ки Трамп ҷинояткор ба Каъба таҳқир кард ва тасвире аз он пешниҳод намуд, ки на дар хӯри қудсияти он ва на шоистаи ҷойгоҳи он буд, миллатҳои уммати исломиро таҳрик мекард. Ҳамон касе, ки пардаи Каъбаи мушаррафаро ба ҷинояткори Эпштейн ҳадя кард, ҳоло Макка ва маконҳои муқаддаси исломиро ҳадаф гирифтааст. Дурӯғҳои режими саудӣ дигар миллатҳои уммати арабӣ ва исломии моро фиреб намедиҳанд; мисли он ки даъвоҳои пешини он дар бораи таҳдиди киштигардии байналмилалӣ низ дар фиреб додани онҳо ноком шуданд.
Ин дар ҳолест, ки дафтари сиёсии Ансоруллоҳи Яман пештар дар баёнияе тасреҳ кард, ки такрори туҳматҳои саудӣ нишондиҳандаи нотавонии ин режим дар қаноатманд кардани афкори умумӣ нисбат ба идомаи таҷовуз ва муҳосираи Яман аст.
Ин дафтар иброз дошт, ки Маккаи мукаррама ва дигар муқаддасоти исломӣ назди ҳамаи миллатҳои мусалмон ва дар сари онҳо мардуми Яман ҷойгоҳи олӣ ва бузург доранд ва режими Оли Сауд наметавонад дар таҷлили Маккаи мукаррама ва бузургдошти муқаддасоти исломӣ даъвои пешӣ гирифтан аз мардуми Яман кунад.
Ин баёния таъкид кард, ки ҳурмати Маккаи мукаррамаро касе мешиканад, ки аз ҷойгоҳи муқаддаси он дар ҷангҳои таҷовузкоронааш сӯиистифода мекунад ва онро бо истиқболи яҳудиёни сионист ва барпо кардани ҷашнҳои лаҳву лааб ва фасоди ахлоқӣ олуда месозад.
Your Comment