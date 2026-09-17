  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Фидан: Исроил бузургтарин таҳдид барои суботи Сурия аст

17 Сентябр 2026 - 10:40
News ID: 1866665
Source: ABNA
Фидан: Исроил бузургтарин таҳдид барои суботи Сурия аст

Вазири умури хориҷии Туркия дар ҷараёни сафар ба Димишқ Исроилро бузургтарин таҳдид барои суботи Сурия донист ва гуфт, ки Тел-Авив субот ва қуввати кишварҳои ҳамсояро таҳдид барои худ медонад.

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Ҳокон Фидан, вазири умури хориҷии Туркия рӯзи чоршанбе гуфт, ки Исроил дар ҳоли ҳозир «бузургтарин таҳдид» барои суботи Сурия ба шумор меравад, зеро ба гуфтаи ӯ, Исроил кишварҳои ҳамсояи қавӣ ва босуботро таҳдид барои худ медонад.

Фидан дар гуфтугӯ бо хабарнигорон дар ҷараёни сафараш ба Димишқ ва пас аз мулоқот бо Ҷулонӣ гуфт: таҳдиде, ки дар ҳоли ҳозир бештарин иқтидорро барои бесубот кардани Сурия дорад, Исроил аст.

Ӯ афзуд, ки масъалаҳои дигари марбут ба Сурия дар тӯли ду соли гузашта дар масири мусбат ҳаракат кардаанд, аммо Исроил ба он алоқаманд нест, ки кишварҳои ҳамсояаш қавӣ ва босубот бошанд ва чунин вазъиятро таҳдид алайҳи худ талаққӣ мекунад.

Фидан гуфт: ба сабаби таърифе, ки Исроил аз ин таҳдид дорад, алайҳи ин кишварҳо амалҳои бесуботкунанда анҷом медиҳад.

Хабаргузории «Йени Шафақ» гузориш додааст, ки мулоқоти вазири умури хориҷии Туркия бо Ҷулонӣ тақрибан ду соат тӯл кашидааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha