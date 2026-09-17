Чанд сенатор талаби нашри иттилооти созиши ҳастаии Трамп ва Арабистони Саудӣ шуданд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, аъзои ду ҳизби демократ ва ҷумҳурихоҳ дар Маҷлиси сенати Амрико рӯзи чоршанбе аз ҳукумати Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии ин кишвар, талаб карданд, ки тамоми иттилооти марбут ба созиши пешниҳодшуда бо Арабистони Саудӣ дар бораи энергияи ҳастаии ғайринизомиро нашр кунад.
Сенаторҳо дар номае ба Марко Рубио, вазири умури хориҷа, ва Кристофер Райт, вазири энергетикаи Амрико, ки Рейтер ба он дастрасӣ ёфтааст, талаби нашри ду «номаи ҷонибӣ»-и махфиро карданд, ки ҳамзамон бо созиши пешниҳодшуда бо Риёз ба даст омадааст.
Дар ин нома омадааст, ки ҳукумати Амрико даҳҳо созиши энергияи ҳастаӣ бо номи «созишҳои 123»-ро бо кишварҳои дигар бастааст, бидуни он ки чунин иттилоотро пинҳон кунад.
Сенаторҳо таъкид карданд: дастрасӣ ба матни пурраи созиш зарур аст, то Сенат ва афкори умум тавонанд ӯҳдадориҳоеро, ки аз ҷониби мардуми Амрико қабул мешавад, ва инчунин ӯҳдадориҳои Арабистони Саудӣ нисбат ба Амрикоро пурра дарк кунанд.
Вазоратҳои умури хориҷа ва энергетикаи Амрико то ҳол ба дархостҳо барои изҳори назар дар ин мавзӯъ посух надодаанд.
Ин кӯшиш таҳти роҳбарии Ҷефф Меркли, сенатори демократи иёлати Орегон, ва Эд Марки, сенатори демократи иёлати Массачусетс, сурат гирифт. 13 сенатори дигари демократ, як сенатори мустақили ҳампаймон бо демократҳо ва Рэнд Пол аз иёлати Кентукки ва Ҷон Кеннеди аз иёлати Луизиана, ду сенатори ҷумҳурихоҳ низ ин номаро имзо карданд.
Доналд Трамп дар моҳи август созиши пешниҳодшуда бо Арабистони Саудиро ба Конгресс пешниҳод кард ва ба ин тартиб, як давраи 90-рӯза барои баррасии созиш аз ҷониби қонунгузорҳо оғоз шуд; даврае, ки ба онҳо имкон медиҳад барои қабули қатъномаи радди созиш талош кунанд.
Аз он замон, як қатор қонунгузорҳо барои рафъи махфияти ду номаи ҷонибӣ ва нашри ҳуҷҷатҳои марбут ба ин созиш фишор меоранд.
Your Comment