«Атлантик»: ҷанги Трамп бо Эрон парда аз коҳиши қудрати низомии Амрико бардошт

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, маҷаллаи амрикоии «Атлантик» эълон кард: ҷанги Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, бо Эрон нишон дод, ки муносибатҳои зерипӯсти қудрати ҷаҳонӣ то чӣ андоза тағйир ёфтаанд ва қудрати низомии Амрико то чӣ андоза коҳиш ёфтааст.
Ин маҷалла инчунин навишт: зараре, ки ба таъсисоти амрикоӣ наздики Эрон расонида шуд, ба андозае васеъ аст, ки ҳазинаи пешбинишудаи таъмири онҳо хеле баланд хоҳад буд.
«Атлантик» дар анҷом эълон кард: дифоъ аз таъсисоти калидӣ дар муқобили рақиби дорои технологияи пасттар монанди Эрон, дар шароити кунунӣ аз тавони артиши Амрико берун аст.
Your Comment