Сандерс: мардуми Амрико аз маблағгузории наслкушии Исроил ба танг омадаанд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Берни Сандерс, сенатори ارشد آмрикоӣ аз иёлати Вермонт, бо нашри паёме дар шабакаи иҷтимоии X навишт: мардуми Амрико аз маблағгузории наслкушии Исроил дар Ғазза ба танг омадаанд.
Сенатори ارشد آмрикоӣ дар ин бора идома дод: ҳоло Трамп бар ин равиш исрор мекунад ва бо истифода аз пули андозсупорандагони мо, бомбаҳои ба арзиши 2,8 миллиард долларро дар ихтиёри коbinети ифротии Нетаняҳу қарор медиҳад.
Берни Сандерс илова кард: ин вазъият қобили қабул нест. Конгресс бояд ин созишҳоро рад кунад.
Ин дар ҳолест, ки пештар Грегори Микс (Gregory Meeks), намояндаи демократи иёлати Ню-Йорк ва ارشدترین аъзои демократи Кумитаи равобити хориҷии Маҷлиси намояндагони Амрико гуфта буд: ман бо қарордоди пешниҳодшудаи фурӯши бомба ба Исроил ба арзиши 2,8 миллиард доллар розӣ намешавам. Ин қарордод 40 ҳазор бомбаро дар бар мегирад, ки вазни ҳар яке аз онҳо ҳазор фунт хоҳад буд. Қарордоди пешниҳодшудаи бомба нигарониҳо дар бораи истифодаи ин силоҳҳо дар минтақаҳои сернуфуси Навори Ғазза ва Лубнонро ба вуҷуд меорад.
Your Comment