Навтарин даъвои сухангӯи террористҳои СЕНТКОМ алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сухангӯи Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) имрӯз чоршанбе, дар кӯшиши ҷуброни расонаии баъзе шикастҳои низомиёни кишвараш дар таҷовуз алайҳи Эрон бо пешниҳоди даъвои хандаовар изҳор кард: гардиши шиноварҳо дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ҳанӯз идома дорад; Эрон бар он назорат надорад!
Ин мақоми амрикоӣ, ки дар остонаи интихоботи миёнамуҳлати Конгресси ин кишвар шикасти ҳамҳизбони ҷумҳурихоҳи худро ҳатмӣ медонад, кӯшиш кард бахше аз шикастҳои ҳукумати кишварашро бо вуҷуди сарфи ҳазинаи даҳҳо миллиард доллар дар таҷовуз алайҳи Теҳрон чунин тавҷеҳ кунад: муҳосираи гулӯгоҳи Ҳурмуз комил ва муассир аст ва мо идомаи ҷараёни нафт ва гардиши шиноварҳоро кафолат медиҳем.
Ин ниҳоди террористӣ дар идомаи даъвои худ дар ростои тақвияти рӯҳияи низомиёни худ дар муқобили нерӯҳои дифоии Эрон даъво кард: масири беш аз 100 киштиро, ки қасди шикастани муҳосираи гулӯгоҳи Ҳурмузро доштанд, тағйир додаем. Убури беш аз 900 миллион барел нафти хомро аз гулӯгоҳи Ҳурмуз тасҳил кардаем. Амалиёти поксозии минаро дар масирҳои киштигардии байналмилалии эътирофшуда дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ба анҷом расондем!
СЕНТКОМ афзуд: вазъияти гулӯгоҳи Боб-ул-Мандабро дақиқан зери назорат дорем. Мо мушовирони майдонӣ дорем, ки бо шарикони саудии мо табодули иттилоот мекунанд.
Даъвоҳои хандаовари ин мақоми амрикоӣ дар ҳоле пешниҳод мешаванд, ки ба эътирофи расонаҳои ҷараёни асосӣ ва ҳатто мақомоти ин кишвар, нархи ҳомилҳои энержӣ дар Амрико аз замони таҷовузи ғайриқонунии Вашингтон ва режими сионистӣ алайҳи Эрон ва ноамнсозии гулӯгоҳи стратегии Ҳурмуз ба андозаи хеле зиёд афзоиш ёфтааст.
Your Comment