Даъвои Трамп: мо дар марҳилаҳои ниҳоии ҷанг бо Эрон ҳастем

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико даъво кард: ӯ дар марҳилаҳои ниҳоии ҷанг бо Эрон қарор дорад.
Трамп дар идомаи даъвоҳои худ афзуд: ҷанг бо Эрон «хеле зуд» ба анҷом мерасад.
Ӯ даъво кард: Эрон ба шиддат хоҳони ба даст овардани созиш аст.
Раиси ҷумҳурии Амрико дар идомаи даъвоҳои худ афзуд: эрониҳо талафоти сангин дидаанд ва ба шиддат хоҳони ба даст овардани созиш ҳастанд.
Трамп идома дод: Амрико метавонад ҳар вақте ки бихоҳад, дар бораи Эрон ба созиш бирасад.
Ӯ дар бахши дигари изҳороти худ дар бораи ҷанги Русия ва Украина даъво кард, ки Вашингтон барои хотима додан ба ҷанги байни Русия ва Украина талош мекунад ва ин ҷанг ба зудӣ ба анҷом мерасад.
Трамп инчунин дар бораи сиёсати пулии Амрико гуфт: меъёри фоиз дар ин кишвар бояд як фоиз ё камтар бошад, зеро ба даъвои ӯ «Амрико беҳтарин рейтинги эътиборро дар ҷаҳон дорад».
Раиси ҷумҳурии Амрико бар зарурати коҳиши зуди меъёри фоиз дар ин кишвар таъкид кард.
Раиси ҷумҳурии Амрико бо такрори суханони чанд моҳи гузаштаи худ даъво кард: Эрон ҳеҷ гоҳ ба силоҳи ҳастаӣ даст нахоҳад ёфт.
Трамп инчунин даъво кард, ки ҳама чиз дар Эрон нест шудааст ва нерӯи баҳрии ин кишвар дар қаъри Халиҷи Форс қарор доранд.
Ӯ дар ҳоле, ки таҳти фишори дохилӣ қарор дорад, даъво кард, ки ҷанг бо Эрон ба зудӣ ба анҷом мерасад, зеро Эрон пас аз нест шудани ҳама чизҳояш, қодир ба идомаи ҷанг нест.
Раиси ҷумҳурии Амрико дар идома гуфт: Вашингтон муҳосираи бесобиқа алайҳи Эрон татбиқ кардааст ва дар тӯли моҳҳои гузашта ҳеҷ киштӣ натавонистааст ин муҳосираро шиканад.
Трамп бори дигар барои ором кардани афкори умумии дохилии Амрико, ки ба шиддат нисбат ба афзоиши сӯзишворӣ эътироз мекунанд, даъво кард: ҷанг бо Эрон ба зудӣ ба анҷом мерасад ва нархи нафт ва бензин бо суръати хеле зиёд коҳиш хоҳад ёфт.
Your Comment