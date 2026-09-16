  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қадрдонии раиси Шӯрои ташхиси маслиҳати Эрон аз 200 рӯзи ҳузури қаҳрамононаи мардум

16 Сентябр 2026 - 08:43
News ID: 1866249
Source: ABNA
Қадрдонии раиси Шӯрои ташхиси маслиҳати Эрон аз 200 рӯзи ҳузури қаҳрамононаи мардум

Раиси Шӯрои ташхиси маслиҳати Эрон аз 200 рӯзи ҳузур дар кӯчаҳо ва мубориза дар Тангаи Ҳурмуз қадрдонӣ кард.

Ба гузориши хабарии Абно, раиси Шӯрои ташхиси маслиҳати Эрон бо нашри паёме дар саҳифаи шахсии худ аз 200 рӯзи ҳузур дар кӯчаҳо ва мубориза дар Тангаи Ҳурмуз қадрдонӣ кард.

Дар паёми оятуллоҳ Амоли Лориҷонӣ омадааст:

«Дар набарди кунунӣ, танҳо муқовимат аст, ки шарри душманро дафъ мекунад; ин ҳақиқатест, ки ҳар нозири мунсифе онро мепазирад.

200 рӯзи ҳузур дар кӯчаҳо ва мубориза дар Тангаи Ҳурмуз, кафили амният ва сарбаландии Эрони азиз ва ин миллати мабъус аст.

Ҷони поки ин сарлашкарон нуқтаи сангини мувозинати қудрат аст; сармояи заволнопазир барои иззати Эрони исломӣ.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha