  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Арағчӣ: дар вақти муносиб талафоти воқеии Амрикоро ошкор мекунем

16 Сентябр 2026 - 08:43
News ID: 1866248
Source: ABNA
Арағчӣ: дар вақти муносиб талафоти воқеии Амрикоро ошкор мекунем

Вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар посух ба даъвоҳои амрикоиҳо дар бораи бедифоии Эрон, паёмеро ба забони англисӣ нашр кард: дар вақти муносиб сатҳи воқеии талафоти нерӯҳои амрикоиро ошкор мекунем.

Ба гузориши хабарии Абно, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар посух ба даъвоҳои беасоси мақомоти амрикоӣ дар бораи бедифоии Эрон, бо нашри паёме ба забони англисӣ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт:

Даъво: Эрон бедифо аст.

Воқеият: садҳо пойгоҳ ва таъсисоти низомии Амрико хароб шуда ва даҳҳо ҳавопаймои амрикоӣ ба оташ кашида шудаанд. (Сарчашма: Пентагон)

Ин танҳо қатрае аз дарёст!

Дар вақти муносиб сатҳи воқеии талафоти нерӯҳои амрикоиро ошкор мекунем ва расвоӣ барои онҳое хоҳад монд, ки дурӯғ даъво мекунанд, ки Эрон бедифо аст!

Your Comment

You are replying to: .
captcha