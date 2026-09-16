Арағчӣ: дар вақти муносиб талафоти воқеии Амрикоро ошкор мекунем

Ба гузориши хабарии Абно, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар посух ба даъвоҳои беасоси мақомоти амрикоӣ дар бораи бедифоии Эрон, бо нашри паёме ба забони англисӣ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт:
Даъво: Эрон бедифо аст.
Воқеият: садҳо пойгоҳ ва таъсисоти низомии Амрико хароб шуда ва даҳҳо ҳавопаймои амрикоӣ ба оташ кашида шудаанд. (Сарчашма: Пентагон)
Ин танҳо қатрае аз дарёст!
Дар вақти муносиб сатҳи воқеии талафоти нерӯҳои амрикоиро ошкор мекунем ва расвоӣ барои онҳое хоҳад монд, ки дурӯғ даъво мекунанд, ки Эрон бедифо аст!
Your Comment