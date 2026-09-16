Тасвирҳои нави хисороти воридшуда ба мавқеъҳои низомии Амрико дар пайи ҳамлаҳои Эрон

Ба гузориши хабарии Абно, шабакаи «Си-би-эс Нюз» аз нашри тасвирҳои нав хабар дод, ки хисороти густурдаи воридшуда ба чанд мавқеи низомии Амрико дар минтақа дар пайи ҳамлаҳои мушакӣ ва паҳподҳои Эронро нишон медиҳанд.
Ин тасвирҳо аз ҷониби низомиёни амрикоии ҳозир дар хизмат ва ба таври ношинос дар ихтиёри ин шабака қарор дода шудааст; иқдоме, ки онҳо сабаби онро маҳдудиятҳои шадиди расонаӣ дар артиши Амрико унвон кардаанд.
Яке аз низомиёни амрикоӣ ба Си-би-эс Нюз гуфт, ки ба пойгоҳҳои ин кишвар хисороти қобили таваҷҷуҳ ворид шудааст, аммо ин мавзӯъ ба иттилои афкори умумии Амрико нарасидааст.
Бар асоси гузориши ин шабака, яке аз тасвирҳои сабтшуда дар пойгоҳи ҳавоии «Шоҳзода Султон» дар Арабистони Саудӣ, зарбаи мустақим ба як ҳавопаймои чормуҳаррикаи «Боинг E-3 Сентрӣ»-ро нишон медиҳад; ба гунае ки қисми ақиби ҳавопаймо дар натиҷаи ҳамла аз баданаи он ҷудо шудааст.
Your Comment