Даъвои СЕНТКОМ дар бораи тағйири масири 103 киштии тиҷоратӣ дар Тангаи Ҳурмуз

Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) даъво кард, ки аз замони аз сари нав оғоз шудани муҳосираи баҳрии Эрон, масири ҳаракати 103 киштии тиҷоратиро тағйир додааст.
Амрико аз бисту сеюми тирмоҳи гузашта (14 июл) бори дигар муҳосираи баҳрии Эронро аз сари нав оғоз кард ва СЕНТКОМ даъво кард, ки даҳҳо киштии тиҷоратиро ба тағйири масир водор кардааст; рақаме, ки ҳоло ба даъвои нави СЕНТКОМ ба 103 киштӣ расидааст.
Бо вуҷуди идомаи муҳосираи баҳрии Эрон аз ҷониби Амрико, Эрон ҳанӯз назорати Тангаи Ҳурмузро дар ихтиёр дорад ва эълон кардааст, ки киштиҳое, ки аз қонунҳо ва муқаррарот дар ин оброҳи стратегӣ тобеъ нашаванд, бо вокуниши нерӯҳои мусаллаҳи Эрон рӯбарӯ хоҳанд шуд.
Your Comment