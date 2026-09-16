Узви «Ансоруллоҳ»: даъвои ҳамлаи артиши Яман ба Маккаи мукаррама комилан дурӯғ аст

Ба гузориши хабарии Абно, «Муҳаммад ал-Фараҳ» изҳор дошт, ки шоёъоти паҳншуда дар бораи ҳадаф қарор додани Макка аз ҷониби артиши Яман комилан беасос ва дурӯғ аст.
Вай бо ишора ба ҳассосиятҳои мазҳабӣ, дар айни радди ин даъвоҳо, таъкид кард, ки яманиҳо беш аз ҳар касе нисбат ба ҳифзи муқаддасоти исломӣ ҳассос ҳастанд.
Ал-Фараҳ дар идома афзуд, ки Риёз бо ҳадафи инҳирофи афкори умумӣ аз шикастҳои дохилии худ, ба истифодаи баҳонаҳои коиб ва басиҷи мусулмонон барои ҷалби ҳимоятҳои байналмилалӣ рӯ овардааст.
Вай вазъияти кунунии Арабистони Саудӣро «танганои воқеӣ» тавсиф кард, ки дар он кӯшиш мешавад бо эҷоди таниш, мушкилоти сохтории ин кишвар аз чашми ҷаҳониён пинҳон бимонад.
Узви дафтари сиёсии «Ансоруллоҳ», роҳкори поёни буҳронро дар «таваққуфи таҷовузот, рафъи муҳосира ва бозгашт ба оромӣ» донист ва таъкид кард, ки танҳо роҳи баромад аз ин вазъият, раҳо кардани Яман ва ҷуброни хисороти ношӣ аз солҳои ҷанг ва вайронӣ аст.
Вай дар поён ҳушдор дод, ки идома додани масири кунунӣ ва дархости ҳимоятҳои хориҷӣ тағйире дар муодилот эҷод нахоҳад кард ва ҳар касе, ки ба дунболи ташдиди таниш бошад, масъули оқибатҳои он хоҳад буд.
Ал-Фараҳ ҳамчунин хотирнишон кард, ки идомаи ин равиш, навъе «моҷароҷӯӣ бо амнияти миллӣ ва зерсохторҳои ҳаётӣ ва нафтии Арабистони Саудӣ» ҳисобида мешавад.
«Ҳизом ал-Асад» узви дафтари сиёсии «Ансоруллоҳ» низ гуфт, ки даъвоҳои ҳадаф қарор додани Маккаи мукаррама, дурӯғест, ки пеш аз ин низ истифода шудааст.
Your Comment