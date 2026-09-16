  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Яҳё Сареъ: ҳамлаҳои ваҳшиёнаи Саудӣ беҷавоб нахоҳанд монд

16 Сентябр 2026 - 08:39
News ID: 1866242
Source: ABNA
Яҳё Сареъ: ҳамлаҳои ваҳшиёнаи Саудӣ беҷавоб нахоҳанд монд

Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, бо пешниҳоди тафсилоти «таҷовузи ҷангафзорҳои Саудӣ ба мактабҳо, пулҳо ва роҳҳо дар Таиз», ҳушдор дод: ҳамлаҳои ваҳшиёнаи Риёз беҷавоб нахоҳанд монд.

Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Масира, Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман гуфт: ҷангафзорҳои Саудӣ, махсусан ҳавопаймоҳои F-15 ва Typhoon, ки аз пойгоҳҳои «Хамис Мушайт» ва «Тоиб» бархестаанд, дар 24 соати гузашта 52 ҳамлаи ҳавоӣ анҷом доданд.

Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар идома илова кард: ҳамлаҳои ҳавоии душмани Саудӣ, мактабҳо, пулҳо ва роҳҳоро дар «Таиз» ва инчунин дигар маконҳои ғайринизомиро дар «Ал-Ҷавф», «Ал-Байзо», «Саъда» ва «Амрон» ҳадаф қарор доданд.

Яҳё Сареъ сипас дар идома илова кард: ин ҳамлаҳои ваҳшиёнаи Саудӣ беҷавоб нахоҳанд монд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha