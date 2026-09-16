Нишасти махфии фармондеҳони низомии Амрико, Исроил ва кишварҳои арабӣ дар Олмон

Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, сухангӯи Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) эълон кард, ки фармондеҳи ин фармондеҳӣ дар Олмон мизбони нишасте бо ҳузури шуморе аз фармондеҳони аршади низомӣ буд.
Бар асоси гузоришҳои расонаҳои амрикоӣ, ин нишаст бо ҳузури раисони артишҳои Арабистони Саудӣ, Аморати Муттаҳидаи Араб, Қатар, Кувайт, Баҳрайн, Урдун, Миср ва режими сионистӣ баргузор шудааст.
Қобили зикр аст, ки «Брэд Купер», фармондеҳи СЕНТКОМ, рӯзи 14 сентябр бо Муҳаммад бин Салмон, валиаҳди Арабистони Саудӣ, дар бораи таҳаввулоти минтақа мулоқот ва гуфтугӯ кард; ин мулоқот ҳамзамон бо пешравии густурдаи артиши Яман сурат гирифт.
Your Comment