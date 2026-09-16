Рябков: нишасти БРИКС нақши ин гурӯҳро дар бисёрҷонибагӣ тақвият мекунад

Ба гузориши хабарии Абно, Сергей Рябков, муовини вазири корҳои хориҷии Русия дар гуфтугӯи ихтисосӣ бо телевизиони «ТВ БРИКС» гуфт: нишасти БРИКС дар Ҳиндустон ҷойгоҳи ин гурӯҳро ҳамчун яке аз меҳварҳои бисёрҷонибагӣ ва абзори пешбурди манфиатҳои аксарияти ҷаҳонӣ тақвият хоҳад кард.
Вай гуфт: ҳузури роҳбарони кишварҳои шарики БРИКС ва инчунин раисони шуморе аз кишварҳое, ки раёсати гурӯҳҳои минтақавии Ҷануб ва Шарқи ҷаҳонро бар уҳда доранд, дар нишасти Деҳли Нав ба таҳқиқи ин ҳадаф кӯмак хоҳад кард.
Рябков афзуд: иштироки густурдаи ин ҷомеа дар БРИКС бисёр муносиб ва зарурӣ аст. Раёсати Ҳиндустон кӯшишҳои зиёд барои ҳузури ин гурӯҳи кишварҳо дар нишаст анҷом дод.
Ба гуфтаи муовини вазири корҳои хориҷии Русия, нишасти пешрав бо қарорҳои муҳим ва қадамҳои нав барои амиқтар кардани ҳамкорӣ миёни аъзоёни БРИКС ҳамроҳ хоҳад буд.
Шиори раёсати Ҳиндустон бар БРИКС дар соли 2026 «Сохтан барои тобоварӣ, навоварӣ, ҳамкорӣ ва устуворӣ» аст.
Ба гуфтаи Рябков, ин чор меҳвар фаъолияти БРИКС-ро дар се соҳа фаро мегирад: сиёсат ва амният, иқтисод ва молия ва ҳамкориҳои фарҳангӣ ва башардӯстона.
Вай гуфт: мо дар талош ҳастем нақши кишварҳои аксарияти ҷаҳонӣ ва гурӯҳҳое монанди БРИКС-ро дар ҳамаи ин соҳаҳо ба таври муттасил тақвият кунем.
Your Comment