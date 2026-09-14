Австрия бо бекор кардани раводиди «Муҳаммад Исломӣ» созишномаи қароргоҳи Агентиро нақз кард

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба ТАСС, «Михаил Улянов» намояндаи доимии Русия дар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Вена, бекор кардани раводиди «Муҳаммад Исломӣ» муовини раисҷумҳур ва раиси Созмони энергияи атомии Эронро аз ҷониби Австрия нақзи ӯҳдадориҳои ин кишвар дар қиболи Агентии байналмилалии энергияи атомӣ донист ва кӯшишҳои Англия, Фаронса ва Олмонро барои фаъолсозии механизми бозгашти таҳримҳои Шӯрои амният алайҳи Эрон низ беэътибори ҳуқуқӣ хонд.
Улянов дар ҷараёни ҳафтодумин нишасти конфронси умумии Агентии байналмилалии энергияи атомӣ, тасмими мақомоти Австрияро барои бекор кардани раводиди «Муҳаммад Исломӣ» ҷиҳати иштирок дар ин нишаст ба шиддат мавриди интиқод қарор дод.
Улянов гуфт кишварҳои ғарбӣ маъракаи «беқонунии раводид»-ро барои тасфияҳисоб бо кишварҳое, ки мавриди қабули онҳо нестанд, ба роҳ андохтаанд.
Намояндаи доимии Русия дар Вена таъкид кард, ки Австрия бо ин иқдом, ӯҳдадориҳои худро дар созишномаи марбут ба ҷойгиркунии қароргоҳи Агентии байналмилалии энергияи атомӣ ба таври ошкор нақз кардааст ва мақомоти ин кишвар асоси воқеӣ барои пешгирӣ аз вуруди раиси Созмони энергияи атомии Эрон надоштанд.
Ӯ дар бахши дигари суханони худ, кӯшишҳои Англия, Фаронса ва Олмонро барои фаъолсозии механизми бозгашти худкори таҳримҳои пешини Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид алайҳи Эрон аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ «беэътибор» донист.
Улянов бо ишора ба қатъномаи 2231 Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард, ки муқаррароти ин қатънома дар 18 октябри соли 2025 ба поён расидааст ва аз ин рӯ кӯшишҳои кишварҳои аврупоӣ барои фаъолсозии механизми бозгашти таҳримҳо асоси ҳуқуқӣ надоранд.
Your Comment