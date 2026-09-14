  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Тангии шадиди Вашингтон дар Яман ва тарс аз густариши ҷанг

14 Сентябр 2026 - 22:01
News ID: 1865688
Source: ABNA
Тангии шадиди Вашингтон дар Яман ва тарс аз густариши ҷанг

Манбаъҳои хабарӣ аз тангии шадиде хабар доданд, ки Вашингтон дар пайи даргириҳои Яман ба он гирифтор шудааст ва ба шаддат аз густариши ҷанги пурхарҷ метарсад.

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба Ал-Масира, манбаъҳои ғарбӣ ба тангие ишора карданд, ки Вашингтон дар Яман ба он гирифтор шудааст.

Рейтер гузориш дод: Ташдиди даргириҳо дар Яман, Вашингтонро бо муаммое рӯбарӯ кардааст.

Ин расонаи ғарбӣ эълон кард: Вашингтон таҳти фишор аст, то ба Арабистони Саудӣ кӯмак кунад, аммо дар айни ҳол дар ҷустуҷӯи он аст, ки аз густариши ҷанги пурхарҷ ба арсаи нав парҳез кунад ва ба ибораи дигар, домнаи ҷанг густариш пайдо накунад.

Ин дар ҳоле аст, ки чанд соат пеш, хабаргузории расмии саудӣ гузориш дод, ки Муҳаммад бин Салмон, валиаҳд ва нахуствазири Арабистони Саудӣ имрӯз душанбе дар Ҷидда мизбони Брэд Купер, фармондеҳи Сентком будааст.

Маҷдурони вобаста ба Арабистони Саудӣ дар Яман мутаҳаммили шикасти вазнин шудаанд ва дархости Риёз барои ҳимояти низомӣ бо мухолифати Трамп рӯбарӯ шудааст ва ӯ дасти рад бар синаи Арабистони Саудӣ задааст.

Шабакаи 12-и телевизиони режими сионистӣ эълон карда буд, ки Арабистони Саудӣ аз Вашингтон дархости ҳимояти низомӣ кардааст.

Бар асоси ин гузориш, Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико бо анҷоми ҳамлаҳои мустақим алайҳи Ансоруллоҳ мухолифат кардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha