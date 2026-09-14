Ҷамъомади япониҳо барои хориҷ кардани сафири Исроил ва бастани сафорат дар Токио

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба Ал-Диёр, даҳҳо шаҳрванди Япония бо ҷамъ шудан дар муқобили сафорати режими сионистӣ дар Токио ҷиноятҳои ин режимро дар ҳаққи мардуми мазлуми Фаластин маҳкум карда ва хостори хориҷ кардани сафири нави Исроил шуданд.
Иштирокчиёни ин ҷамъомад бо дар даст доштани парчамҳои Фаластин шиорҳо дар дастгирии қатъи ҷанг дар навори Ғазо сар доданд.
Нерӯҳои амниятии Япония низ ба таври васеъ дар атрофи ин сафорат мустақар шуданд.
Шабакаи зидди тиҷорати силоҳ дар Япония эълон кард, ки ҳадафи баргузории ин ҷамъомад эълони эътирози расмӣ ба давлат буд.
Шаҳрвандони Япония инчунин хостори боздошти Нетанёҳу ва баста шудани сафорати режими ишғолгар дар ин кишвар шуданд. Онҳо ба муносибатҳои байни Токио ва Тел-Авив, бахусус ҳамкориҳои низомӣ ва силоҳӣ эътироз карданд.
Your Comment