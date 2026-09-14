Риёз барои муқобила бо яманиҳо ба режими сионистӣ паноҳ бурд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи сионистии «Исроил Ҳайом» гузориш дод, ки Муҳаммад бин Салмон, валиаҳди Арабистони Саудӣ, аз як қатор кишварҳои минтақа дархости кӯмак кардааст, то бо нерӯҳои мусаллаҳи Яман муқобила кунанд. Ин рӯзнома ишора кард, ки Риёз тавассути Фармондеҳии марказии нерӯҳои Амрико дар минтақа (Сентком), дархости ғайримустақим бо ҳамин мазмун ба Тел-Авив додааст.
Ин рӯзнома бо истинод ба манбаъҳои дипломатии минтақа эълон кард, ки дархости Арабистони Саудӣ шомили гирифтани кӯмакҳои иттилоотӣ ва дигар пуштибониҳо бо ҳадафи пешгирӣ аз бастани Танги Бобулмандаб аз ҷониби яманиҳо аст.
Бар асоси ин гузориш, Риёз пештар аз Вашингтон дархости кӯмак карда буд, то бо нерӯҳои мусаллаҳи Яман муқобила карда ва аз пешравии онҳо дар минтақаи Бобулмандаб пешгирӣ кунад; аммо Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико ба дархост барои дахолати низомии мустақим посух надод ва ин мавзӯъ боиси он шуд, ки Арабистони Саудӣ ба дунболи вариантҳои дигар дар минтақа бошад.
Бар асоси гузориши ин рӯзнома, Риёз дар шароите, ки бо нигарониҳои ҷиддӣ дар бораи масирҳои содироти нафт, ташаннуҷ дар Танги Ҳурмуз ва таҳдидҳо алайҳи киштигарӣ дар Бобулмандаб рӯбарӯ аст, мустақиман аз кишварҳои ҳавзаи Халиҷи Форс ва Миср дархости кӯмак кардааст.
Ин рӯзномаи сионистӣ афзуд, ки Арабистони Саудӣ дар як «бунбаст» қарор дорад; зеро се масири асосии содироти нафти ин кишвар ҳамзамон бо таҳдид рӯбарӯ шудаанд: Танги Ҳурмуз дар шарқ, Бобулмандаб дар ҷануб ва масири заминии мунтаҳӣ ба Баҳри Сурх.
Ин гузориши сионистӣ афзуд, ки ҳаракати кишварҳои Халиҷи Форс ба сӯи Теҳрон, дар ростои ҷустуҷӯ барои ёфтани роҳи ҳал барои рафъи фишорҳои мавҷуда аст ва «ба маънои наздикии сиёсӣ ба Эрон нест».
Your Comment