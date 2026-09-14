Ҷангангезии Амрико дар минтақа камари иқтисоди Аморатро шикаст

Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба Ал-Маядин, маълумоти расмии нашршуда аз ҷониби Идораи иқтисод ва сайёҳии Дубай, коҳиши чашмраси шумораи сайёҳони хориҷии воридшуда ба ин аморат дар ҳаштмоҳаи аввали соли 2026 дар муқоиса бо давраи мушобеҳи соли гузаштаро нишон медиҳад.
Тибқи охирин маълумоти ин идора, Дубай байни моҳҳои январ то августи соли 2026 6,97 миллион сайёҳи хориҷиро қабул кардааст, дар ҳоле ки дар ҳамин давраи соли 2025 шумораи сайёҳон ба 12,54 миллион нафар расида буд.
Бар ин асос, ҷараёни вуруди сайёҳон ба Дубай дар муқоиса бо соли гузашта тақрибан 5,57 миллион нафар коҳиш ёфтааст ва андозаи ин коҳиш ба тақрибан 44,4 дарсад дар ҳаштмоҳаи аввали соли 2026 дар муқоиса бо соли 2025 расидааст.
Омори марбут ба иҷрои бахши сайёҳӣ дар Аморат пеш аз оғози корҳои намоишгоҳи солонаи «Бозори сафари арабӣ» дар Дубай нашр шудааст, ки ширкатҳои сайёҳӣ барои фаъолсозии ин бахш дар он иштирок мекунанд.
Ин натиҷаҳо пас аз як соли рекордӣ дар сайёҳии Дубай нашр мешаванд; соле, ки дар он шумораи сайёҳони хориҷии боздидкунанда аз ин аморат дар тӯли соли 2025 ба тақрибан 19,6 миллион нафар расид. Аммо, ҷанге, ки Амрико ва режими ишғолгари сионистӣ алайҳи Эрон ба роҳ андохтаанд, ба сайёҳии Аморат зарари вазнин расонидааст.
Your Comment