Фалокате, ки режими сионистӣ бар сари кишоварзии Ғазо овардааст

Ба гузориши хабаргузории Меҳр бо истинод ба Ал-Қудс ал-Арабӣ, Баҳо ал-Аға, мудири сиёсатгузорӣ ва банақшагирии Вазорати кишоварзии Фаластин эълон кард, ки ҷанги наслкушӣ алайҳи навори Ғазо бахши кишоварзии ин минтақаро тақрибан комилан нест карда ва 87,6 дарсади заминҳои кишоварзӣ комилан зарар дидаанд.
Ал-Аға гуфт: Дар ҳоли ҳозир танҳо 4 дарсади маҷмӯи заминҳои кишоварзии навори Ғазо барои дастрасии бехатар ва кишт қобили истифода аст ва хисорот, илова бар заминҳо, хок, чоҳҳои об, шабакаҳои обёрӣ ва хатҳои интиқоли обро низ дар бар гирифтааст.
Ӯ афзуд, ки бахшҳои чорводорӣ ва моҳидорӣ низ байни 85 то 90 дарсад зарар дидаанд ва беш аз 70 дарсади заминҳои кишоварзӣ ҳоло паси «хатти зард» қарор гирифтаанд; минтақае, ки таҳти назорати режими сионистӣ аст.
Ба гуфтаи ин масъули фаластинӣ, режими сионистӣ ҳамзамон маҳдудиятҳои шадидро бар воридоти ниҳодҳои истеҳсоли кишоварзӣ татбиқ карда ва иҷозати воридоти нуриҳо, тухмӣ, ниҳол ва заҳрҳои кишоварзиро намедиҳад.
Ал-Аға бо истинод ба гузориши нави Созмони хӯрокворӣ ва кишоварзии Милали Муттаҳид «ФАО» гуфт, танҳо тақрибан 3 дарсади заминҳои кишоварзии кушод, бо масоҳати тақрибан 4 ҳазору 480 дунам, ҳоло ба таври бехатар дастрас аст.
Инчунин танҳо 2 ҳазору 240 дунам аз гармхонаҳои кишоварзӣ, ки тақрибан 16 дарсади маҷмӯи гармхонаҳои Ғазоро ташкил медиҳад, дастрас аст.
Your Comment