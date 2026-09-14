Хатти лулаи нафти Арабистони Саудӣ барои чанд ҳафта аз мадор берун хоҳад буд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, ду мақоми огоҳ ба Ассошиэйтед Пресс гуфтанд, ки хатти лулаи муҳими нафти Арабистони Саудӣ, ки ҳафтаи гузашта ҳадафи ҳамла қарор гирифт, дар ҷараёни таъмири хисорот асосан барои чанд ҳафта аз мадор берун хоҳад буд.
Ин ду мақом, ки дар ҷараёни мавзӯъ қарор доранд, гуфтанд, ки таъмири хисороти воридшуда, аз ҷумла дар як таъсисоти калони насосӣ, метавонад се то панҷ ҳафта вақт гирад.
Яке аз ин мақомҳо гуфт, хатти лула метавонад ҳамзамон бо фаъолияти гурӯҳҳои таъмирӣ ба таври қисмӣ ба кори худ идома диҳад. Ҳар ду мақом ба сабаби надоштани иҷозат барои пешниҳоди иттилоот ба расонаҳо, ба шарти ошкор нашудани номҳояшон суҳбат карданд.
Хатти лулаи Шарқ ба Ғарб, ки аз саросари Арабистони Саудӣ мегузарад, қисми муҳими стратегияи ин кишвар барои интиқоли содироти нафти худ ба Баҳри Сурх ва давр задани Танги Ҳурмуз аст; танге, ки ба сабаби ҷанги Амрико алайҳи Эрон бо ихтилол дар киштигарӣ рӯбарӯ аст.
Ин хатти лулаи 1200 километрӣ (745 мил) иқтидори интиқоли ҳадди аксар ҳафт миллион барел нафт дар як рӯзро дорад. Ҳамлаи паҳпод ба ин таъсисот рӯзи панҷшанбе боиси таваққуфи фаъолияти ин хатти лула гардид.
Your Comment