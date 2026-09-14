Эътирофи Амрико ба монеъ шудан аз ҳузури Муҳаммад Исломӣ дар Вена

Ба гузориши хабаргузории АБНА, намояндаи Амрико дар суханронии худ дар ҳафтодумин нишасти умумии Агентии байналмилалии энергияи атомӣ ба монеъ шудан аз ҳузури Муҳаммад Исломӣ, муовини раисҷумҳур ва раиси Созмони энергияи атомии Эрон дар Вена эътироф кард.
Ӯ иддао кард: Иёлоти Муттаҳида бо дархости маъофият мухолифат кард ва тибқи қоидаҳои Кумитаи таҳримоти Созмони Милали Муттаҳид ин мухолифат боиси радди дархост аз ҷониби Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид гардид. Дар ҳоле ки мо бар ёфтани роҳи ҳалли дипломатӣ барои чолишҳои ношӣ аз барномаи ҳастаии Эрон тамаркуз дорем, наметавонистем бо сафари як мақоми таҳти таҳрими Созмони Милали Муттаҳид ба конфронси умумии Агентии байналмилалии энергияи атомӣ розӣ шавем; он ҳам дар шароите, ки ҳеҷ гуна ҳамкории маънонок дар заминаи иҷрои ӯҳдадориҳои пуштибонии ҳастаӣ аз ҷониби Эрон вуҷуд надорад.
Намояндаи Амрико инчунин дар иддаоҳои беасос гуфт: иштироки чунин шахс дар ин нишаст танҳо ба Эрон иҷозат медод, ки бидуни пешниҳоди ҳамкории маъқул, аз ин фурсат барои пешбурди ҳадафҳои худ истифода кунад; амале, ки эътибори Агентии байналмилалии энергияи атомиро ҳамчун ниҳоди масъули тафтиши барномаи ҳастаии Эрон заиф мекард ва мустақиман манфиатҳои амниятии Амрико ва шарикони минтақавии онро таҳдид мекард. Дар ҳоле ки дар давраи масъулияти ин мақом дар Эрон фаъолиятҳое анҷом дода шудааст, ки бо барномаи ҳастаии танҳо сулҳомез мувофиқ нест ва ҳамин мавзӯъ яке аз сабабҳои қарор гирифтани номи ӯ дар феҳристи таҳримоти Созмони Милали Муттаҳид будааст.
Дар ҳамин ҳол, пештар Реза Наҷафӣ, сафир ва намояндаи доимии Эрон дар Вена низ дар ҳамин нишаст, монеъ шудан аз ҳузури Исломиро нақзи ҳуқуқи Эрон ва ӯҳдадориҳои кишвари мизбон дониста ва хостори ақдомоти ислоҳии фаврӣ аз Австрия ва кафолати такрор нашудани чунин ҳодисаҳо шудааст.
Your Comment