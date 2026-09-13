Сардор Ибни ал-Ризо: такрори таҳдидҳои гузашта нишонаи фалаҷ шудани дастгоҳи иттилоотии душман аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сардор генерал-бригади посдори Сайид Маҷид Ибни ал-Ризо, сарпарасти вазорати мудофиа ва пуштибонии нерӯҳои мусаллаҳ, дар ҷамъи мудирони ташкилотҳои саноатии вазорати мудофиа бо ишора ба таҳдидҳои такроршавандаи душман ва суханпарронии баъзе мақомоти амрикоӣ изҳор кард: баъзе мақомоти амрикоӣ тасаввур мекунанд бо такрори таҳдидҳо метавонанд иродаи моро тағйир диҳанд ё Ҷумҳурии Исломии Эронро тарсонанд, аммо сахт дар иштибоҳанд.
Вай афзуд: сабаби исрори душман бар таҳдидҳои гузашта, беш аз он ки нишонаи қудрат бошад, нишонае аз фалаҷ шудани дастгоҳи иттилоотӣ ва таҳлилӣ ва дар ниҳоят заъиф шудани қувваи ақлонияти онҳост; зеро агар дастгоҳи иттилоотӣ ва таҳлилии як маҷмӯа битавонад воқеиятҳои майдонро дуруст бинад ва таҳлил кунад, наметавонад ҳамчунон бар гузораҳо ва таҳдидҳое исрор дошта бошад, ки бориҳо нодурустии онҳо исбот шудааст.
Сардор генерал-бригади Ибни ал-Ризо таъкид кард: душман бояд ин воқеияти бисёр содда ва равшанро бифаҳмад, ки бо Эрон набояд бо таҳдид суҳбат кард. Низоми Ҷумҳурии Исломии Эрон ва дастгоҳи ҳисобкунии мо ҳеҷ арзише ба таҳдидҳои онҳо қоил нестанд ва асосан ин таҳдидҳо аз назари мо арзиши амалиётӣ надоранд ва бештар як паёми сиёсӣ ё баёнияи сиёсӣ ҳастанд то паёме, ки паси он қобилияти воқеии низомӣ вуҷуд дошта бошад.
Сарпарасти вазорати мудофиа бо ишора ба таҳаввулоти минтақа ва натоиҷи сиёсатҳои Амрико ва режими сионистӣ дар минтақа гуфт: таҳаввулот ва воқеиятҳое, ки имрӯз дар минтақа шоҳиди он ҳастем, натиҷаи сиёсатҳои нодуруст ва баровардҳои хатои онҳост. Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳеҷ гоҳ барои кишварҳои ҳамсоя ва миллатҳои минтақа таҳдид набудааст ва нахоҳад буд ва бо ҳикмат ва хирадмандӣ ҳамеша кӯшиш кардааст миёни дӯстон ва душманон тафкиқ қоил шавад ва ин равиши мантиқиро ҳам дар амал ва ҳам дар мавқеъҳои мухталиф ба сароҳат баён ва мунтақил кардааст.
Вай идома дод: бо итминони бисёр баланд мегӯям, агар имрӯз ҷанги дигаре шакл гирад, Ҷумҳурии Исломии Эрон аз назари фановарӣ бисёр қавитар ва пешрафтатар аз ҷангҳои қаблӣ амал хоҳад кард. Касоне, ки кӯшиш мекунанд идомаи фаъолиятҳои фановарӣ ва хатҳои истеҳсолот ва корхонаҳои силоҳии кишварро танҳо як ривоят ё титри расонаӣ ҷилва диҳанд, дар майдон ба хубӣ қувваи нерӯҳои мусаллаҳи моро дидаанд; он чи баъзан ба намоиш гузошта мешавад, бахши хурде аз тавонмандии воқеӣ ва зироатҳои мавҷуд дар саноати мудофиаи кишвар аст ва ин масир ҳамчунон бо қудрат идома дорад.
Your Comment