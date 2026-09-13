Ал-Ҷазира: эътибори Амрико ба таври ҷуброннопазир осеб дидааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, як устоди Институти таҳқиқоти олии Доҳа мегӯяд, ҳамлаи Амрико ба Эрон дар моҳи феврал ба эътибори қудрати низомии Вашингтон дар сатҳи байналмилалӣ бад-тавр осеб задааст ва Амрико дар ниҳоят метавонад маҷбур шавад воқеиятҳои нави эҷодшуда дар майдонро бипазирад.
Муҳаммад Ал-Масрӣ, устоди Институти таҳқиқоти олии Доҳа, дар гуфтугӯ бо Ал-Ҷазира гуфт: эътибори Амрико дар ҷараёни ҷанг бо Эрон ба таври ҷуброннопазир осеб дидааст ва дар ин масъала шакке нест.
Вай дар бораи даъвои Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар бораи афзоиши гузари нафткашҳо аз Тангаи Ҳурмуз гуфт: маълумоти пайгирӣ нишон медиҳад, ки дар амал танҳо шумораи хеле ками киштиҳо қодир ба гузаштан аз ин масир ҳастанд.
Ал-Масрӣ афзуд: бо вуҷуди он ки Амрико тамоми тавони худро барои гузари пинҳонӣ ва шабонаи киштиҳо ба кор гирифтааст, натавонистааст гардиши баҳриро ҳатто ба сатҳе наздик ба вазъияти муқаррарӣ баргардонад.
Ин устоди донишгоҳ гуфт, ки дар ниҳоят вазъият ба нуқтае хоҳад расид, ки яке аз тарафҳо бояд мавқеи худро тағйир диҳад; ё Эрон шартҳои Амрикоро қабул мекунад, ки ба гуфтаи вай хеле эҳтимол надорад, ё Вашингтон маҷбур хоҳад шуд бахше аз воқеиятҳои нави майдонро бипазирад.
Your Comment