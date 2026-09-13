Манан Раисӣ: Эрон кишварест, ки қобили муҳосира нест

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Муҳаммад Манан Раисӣ баъд аз зӯҳри якшанбе дар оини такрими талошкунандагони таъмин ва тақсими арзуқи умумӣ дар толори Имом Ҷавод (а) идораи вилоят, фишорҳои воридшуда бар дастархони қишрҳои мустазаъфро воқеияти талхи ношӣ аз муҳосираи ҳамаҷонибаи душман донист ва изҳор дошт: ҳарчанд таҳримҳои золимона душвориҳои маишии зиёдеро ба вуҷуд овардаанд, аммо истеҳсолкунандагон бо иҷрои масъулияти иҷтимоии худ дар майдон ҳозир шуданд ва нагузоштанд, ки маиши мардум дучори инқитоъ шавад.
Вай бунбасти кунунӣ дар ҷабҳаи мустакбирони ғарбӣ ва сионистҳоро нишонае аз нусрати Парвардигор донист ва қайд кард: таҷрибаи ин набард нишон дод, ки туъмаҳои низомӣ ва иқтисодии душман ба зидди худаш табдил ёфта ва уфуқҳои умедбахши кушоиш ва пирӯзӣ дар баробари миллати муқовимати Эрон падид омадааст.
Раисӣ бо ёдоварии мавқеи стратегии Ҷумҳурии Исломӣ дар муодилоти ҷаҳонӣ таъкид кард: талоқи хусусиятҳои беназири геополитикӣ, ғанои захираҳои заминӣ, сохтори аҳолии бомасму рафтори муқовимат, Эронро ба кишвари ғайриқобили инзиво ва тасхирнопазир табдил додааст.
Вай парҳез аз ҳисобҳои хато ва шинохти дороиҳои бумиро амри ҳаётӣ арзёбӣ намуд ва идома дод: кишвари мо дар байни рутбаҳои беҳтарини дороиҳои табиии ҷаҳон ҷой гирифтааст ва талфиқи ин тавонмандӣ бо иродаи имонии миллат қудрати истодагарӣ дар баробари сахттарин тангноҳоро ба армуғон овардааст.
Your Comment