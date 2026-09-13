Пезешкиан: мо омодаем ба гузаронидани комиссияи иқтисодии Эрон ва Африқои Ҷанубӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Масъуд Пезешкиан, раисҷумҳур, дар дидор бо раисҷумҳури Африқои Ҷанубӣ изҳор дошт: Африқои Ҷанубӣ ва марҳум Нелсон Мандела барои ман дар ҷавонӣ ҳамеша рамзи мубориза бо зулм ва табъизи нажодӣ буданд ва дифои имрӯзаи шумо аз мардуми мазлуми Фаластин бисёр чашмгир ва қобили таҳсин аст.
Раисҷумҳур бо ишора ба иштироки дидгоҳҳои ду кишвар дар масоили байналмилалӣ тасреҳ кард: мо тамоюл дорем муносибатҳоямонро бо Африқои Ҷанубӣ дар соҳаҳои мухталиф густариш диҳем то ин нигоҳ дар дунё тарғиб ёбад.
Пезешкиан ҳамзамон даъват аз раисҷумҳури Африқои Ҷанубӣ барои ҳузур дар Теҳрон гуфт: мо омодаем ба гузаронидани комиссияи муштараки ду кишвар барои пешбурди барномаҳои ҳамкории муштарак ва тақвият ва рушди иртибототи байни ду кишвар.
Сирӣ Рамафоса, раисҷумҳури Африқои Ҷанубӣ, низ бо ишора ба муқовимат ва истиқомати миллати Эрон дар баробари таҷовузи душманон гуфт: муносибатҳои мо бо Эрон ҳамеша ҳоизи аҳамият будааст ва мо кӯшиш мекунем ин муносибат дар оянда низ тақвият ва рушд ёбад.
Раиси ҷумҳури Африқои Ҷанубӣ ҳамзамон маҳкумияти амалҳои Исроил дар Ғазза гуфт: мо дар хусуси масъалаи Фаластин худро вазифадор ба ҳимоят медонем, марҳум Нелсон Мандела ҳимоят аз Фаластинро таъкид карда буданд.
Рамафоса рушди ҳамкориҳои иқтисодии Эронро дар қолаби БРИКС мавриди таъкид қарор дод ва гуфт: комиссияи муштараки иқтисодӣ метавонад ҳамчун роҳбурди дарозмуддат барои таҳқиқи барномаҳои иқтисодӣ байни ду кишвар муфид воқеъ шавад.
Your Comment