Атвон: нишасти Уммон ба 6 сабаб аз шонси муваффақияти баланд бархурдор аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Рай ал-Юм, Абдулборӣ Атвон, таҳлилгари араб дар матлабе овардааст: нишасте, ки қарор аст душанбе дар Салолаи Уммон бо ҳузури Эрон ва 6 кишвари арабии ҳавзаи Халиҷи Форс баргузор шавад, гоми тасҳеҳӣ дар раванди музокирот ҳисоб шуда ва ба далоили зерин аз шонси баланд барои муваффақият бархурдор аст;
Аввал: ин музокирот, ки аввалин аз навъи худ ҳисоб мешавад ва баргузории он муддате ба таъхир афтода буд, ба сурати чеҳра ба чеҳра миёни вазирони умури хориҷаи кишварҳои Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс ва Эрон ва ба давр аз мудохилот ва таҳдидҳои Амрико анҷом мегирад. Амрико кишвари таҷовузкор аст, ки ба дунболи пошидани тухми фитнаи тоифавӣ ва сиёсӣ аст ва ба дунболи боҷхоҳӣ аз кишварҳои арабии ҳавзаи Халиҷи Форс таҳти пӯшиши таъмини амният аст.
Дуюм: ба таври қатъ исбот шудааст, ки Амрико дар дастрасӣ ба ҳадафҳояш бахусус барнадохтани низоми Эрон ва нобудсозии барномаи ҳастаии Эрон шикаст хӯрдааст. Ин нокомӣ ношӣ аз истодагарии Эрон дар майдони набард ва кӯтоҳ наёмадан аз мавқеъҳои худ ё надодани имтиёз, он ҳам бо вуҷуди фишорҳои Амрико дар ҳар ду ҷабҳаи низомӣ ва иқтисодӣ буд.
Сеюм: кишварҳои арабии ҳавзаи Халиҷи Форс бузургтарин бозёндагони ин ҷанг будаанд, ки ҳоло вориди шашумин моҳи худ шудааст. Аксари ин кишварҳо ҳатто як доллар ҳам вориди хазинаи худ накардаанд, зеро ба сабаби баста шудани Тангаи Ҳурмуз аз ҷониби Эрон ва исрор бар хостаҳои худ, бахусус рафъи муҳосираи баҳрӣ ва иқтисодӣ ва озодсозии дороиҳои маҳдудшуда, қодир ба содироти нафт ва гази худ нестанд. Пеш аз ҷанг кишварҳои Халиҷи Форс рӯзона 20 миллион барел нафт аз тариқи Тангаи Ҳурмуз содир мекарданд ва тамоми новҳои ҳавопаймоиҳои амрикоӣ ва киштиҳои ҷангӣ дар бозкушоии Танга, хоҳ бо зӯр ва хоҳ аз тариқи музокирот, шикаст хӯрданд. Баъзе аз кишварҳои Халиҷи Форс барои ҷуброни касри буҷаи худ ба вомҳои садҳо миллиард доллар рӯй овардаанд ва бисёр лоиҳаҳои умронӣро мутаваққиф кардаанд.
Чорум: баъзе аз миёнҷигарон аз Трамп ваҳшат доштанд. Онҳо ҳамчун паёмрасон амал мекарданд ва хостаҳо ва фишорҳои Амрикоро ба Эрон мунтақил мекарданд. Ба ибораи дигар, онҳо бетараф набуданд.
Панҷум: Уммон ба сабаби ҷойгоҳи худ дар миёни кишварҳои минтақа ва равобиташ бо ҳамаи тарафҳо, масири муносибтареро барои музокирот фароҳам кардааст. Уммон бахше аз минтақаи Халиҷи Форс аст ва гуфтугӯ миёни Эрон ва кишварҳои арабии минтақа аз тариқи ин кишвар, навъе «гуфтугӯи дохилихонаводагӣ» ҳисоб мешавад.
Your Comment