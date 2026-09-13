Танқиди шадиди сарсаққофи маронии Лубнон аз музокирот бо Тел-Авив

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ан-Нашра, Кардинал Мар Бешара Ар-Раӣ, сарсаққофи маронии Лубнон, гуфт: он чи ба ҷануби Лубнон зарар мерасонад, ба тамоми Лубнон зарар мерасонад ва ҳар хӯне, ки дар ҷануб рехта шавад, захме бар бадани тамоми Лубнон аст.
Вай баён кард: набояд кушта шудани шаҳрвандон ба хабари оддӣ табдил ёбад ва набояд деҳот ва шаҳракҳои Лубнон ба ҷавлонгоҳи ваҳшат ва вайронӣ ва марг табдил ёбанд.
Ар-Раӣ аз ҳукумати Лубнон хоҳиш кард, ки ба масъулияти худ дар баробари хок ва мардуми Лубнон дар саросари кишвар амал кунад.
Ар-Раӣ дар хусуси инҳисори силоҳ дар Лубнон низ гуфт: инҳисори силоҳ дар дасти ҳукумат ба маънои ғалабаи як гурӯҳ бар гурӯҳи дигар нест. Ин масъалаи тоифавӣ ё фирқавӣ нест, балки як принсипи миллӣ аст. Ҳукумат ҳақ дорад, ки тасмимҳои ҳокимиятиро қабул кунад ва масъули ҳифзи ҳамаи мардум аст. То замоне, ки ҳокимияти Лубнон дар дохили кишвар такмил нашавад, наметавон интизор дошт, ки дигарон ба ҳокимияти Лубнон эҳтиром гузоранд.
Сарсаққофи маронии Лубнон дар бораи музокироти ҳукумати Лубнон бо режими сионистӣ низ таъкид кард: музокирот бояд ба раванди равшан бо ҳадафҳои мушаххас табдил ёбад ва натоиҷи мусодиқи мисли таваққуфи таҷовуз, амалӣ шудани ақибнишинӣ ва барқароршавии субот дошта бошад ва кафолатҳои ҷиддӣ дар бораи ҳифзи ҳокимияти Лубнон ва пешгирӣ аз ташдиди таниш гирифта шавад. Набояд музокирот ба раванди бепоён ва бе дурнамои мушаххас табдил ёбад, балки бояд абзоре барои дастрасӣ ба роҳи ҳалли равшане бошад, ки ҳуқуқи Лубнонро ҳифз кунад ва ба бесуботӣ поён диҳад.
Your Comment