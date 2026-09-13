Ба гузориши АБНА, Financial Times дар гузориши худ иддао кард, ки як гурӯҳи мусаллаҳи мустақар дар шимоли Яман, ки эҳтимолан бо Ансоруллоҳи Яман алоқаманд аст, аз зеҳни сунъии «Claude»-и ширкати «Anthropic» барои рушди системаҳои ҳидоят ва назорати мушакҳо ва ракетҳо истифода кардааст.
Тибқи гузориши иттилоотии ширкати Anthropic, ин гурӯҳ дар се барномаи мусаллаҳ кор мекард: як ракети ҳидоятшуда бо компютери парвоз дар сатҳи сахтафзори телефони мобилӣ, як мушаки баллистикии бисёрзина бо масофаи ҳадаф зиёда аз 2000 километр ва маҷмӯаи мушакҳо бо номи «AR2000» ки яке аз навъҳои он қобилияти парвози мафоқи савтро дошт.
Аъзои ин гурӯҳ аз абзори барномасозии «Claude Code» амалан ҳамчун ҷонишин барои як қисми муҳандисони нармафзор истифода мекарданд. Онҳо аз ин абзор барои навиштани нармафзорҳои ҳидоят, навигатсия ва назорат, пайваст кардани системаҳои халабони худкор ба компютерҳои парвоз, танзими параметрҳои назорат, шабеҳсозии парвоз ва таҳлили натоиҷи озмоишҳо истифода мекарданд.
Ин афрод чанд намунаи зеҳни сунъии Claude-ро ҳамзамон ба кор мегирифтанд ва барои ҳар кадом вазифаи алоҳида таъин мекарданд; масалан, як намуна код навишт, намунаи дигар таҳқиқот анҷом медод ва намунаи сеюм коди тавлидшударо баррасӣ мекард.
Anthropic эълом кард, ки системаҳои амниятии ин ширкат бисёр дархостҳои марбут ба рушди мусаллаҳотро бастанд, аммо ин гурӯҳ бо пинҳон кардани асли лоиҳа ва тақсим кардани фаъолиятҳои худ байни чанд нишаст, тавонист бахше аз маҳдудиятҳоро давр занад.
Ин гурӯҳ дар ниҳоят як ракети ҳидоятшударо дар Яман озмуд, аммо озмоиш зоҳиран ноком шуд. Аъзои гурӯҳ танҳо чанд соат баъд боз ба Claude муроҷиат карданд то сабаби нокомиро баррасӣ кунанд ва нармафзори дахлдорро ислоҳ кунанд. Бо вуҷуди ин, Anthropic мегӯяд, ки далеле дар ихтиёр надорад, ки нишон диҳад ин гурӯҳ муваффақ шудааст системаи мусаллаҳоти амалиётӣ тавлид кунад.
Anthropic эълом кард, ки гурӯҳи яманӣ пеш аз баста шудани ҳисобҳо, маҷмӯаи абзорҳои шабеҳсозии офлайнро эҷод карда буд, ки барои идомаи фаъолият ба Claude ё дигар нармафзорҳо вобаста набуд.
Your Comment