Вокуниши мушовири раиси Аморат ба дидори Пезешкиан бо бен Зайд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Анвар Қарқош, мушовири раиси Аморат дар ҳисоби корбарии худ дар X ба дидори Холид бен Муҳаммад бен Зайд, валиаҳди Абузабӣ, бо Масъуд Пезешкиан, раисҷумҳури Эрон, дар ҳошияи нишасти БРИКС вокуниш нишон дод.
Қарқош навишт: дидори Холид бен Муҳаммад бен Зайд бо Масъуд Пезешкиан, раисҷумҳури Эрон, дар ҳошияи нишаст дар чаҳорчӯби дидорҳои вай бо сарони кишварҳои ширкаткунанда, нишондиҳандаи равиши Аморат аст, ки бар ду рукн — боздоштан ва дипломатия асос ёфтааст. Зеро ҳеҷ кадом бе дигаре коромад нахоҳад буд.
Вай идома дод: боздоштан эътибори дипломатияро тақвият мекунад ва дипломатия он вақт муваффақ хоҳад шуд, ки аз мавқеи баробарӣ ва тавонмандӣ оғоз шавад то дар ниҳоят, беҳтарин роҳро барои дастрасӣ ба амнияти минтақавии устувор ва пойдор шакл диҳад.
Қарқош афзуд: бояд ишора кард, ки раисҷумҳур Пезешкиан дар ҷараёни буҳрони кунунӣ мавқеъҳо ва изҳороти мутаъодил ва ақлонӣ иттихоз кардааст. Мавқеъҳое, ки дар ин марҳилаи ҳассос наметавон онҳоро нодида гирифт.
Гуфтанӣ аст, ки Масъуд Пезешкиан, раисҷумҳури Эрон, дар ҷараёни ҳузур дар нишасти сарони БРИКС бо Холид бен Муҳаммад бен Зайд Ал Наҳён, валиаҳди Абузабӣ, дидор ва гуфтугӯ кард.
Your Comment