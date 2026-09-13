Трамп: ҷанг бо Эрон пеш аз интихобот ё баъд аз он поён хоҳад ёфт!

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, имрӯз якшанбе дар талош барои тавҷеҳи бахше аз мушкилоти иқтисодии эҷодшуда дар ин кишвар ба сабаби табаъоти таҷовузи пурхарҷи Трамп ба Эрон, бо тарҳи иддаои мазҳака ангез иддао кард: Эрон мехоҳад ба ҳар нарх ба тавофуқ бирасад, аммо ман тавофуқеро, ки бенуқс набошад, имзо нахоҳам кард!
Раиси ҷумҳури Амрико, ки дар остонаи интихоботи миёнамуҳлати Конгресси ин кишвар шикасти ҳамҳизбони ҷумҳурихоҳи худро ҳатмӣ медонад, кӯшиш кард бахше аз шикастҳои ҳукумати кишвари худ бо вуҷуди сарфи хароҷоти даҳҳо миллиард доллар дар таҷовуз алайҳи Теҳронро ин тавр тавҷеҳ кунад: ҷанг бо Эрон пеш аз интихоботи миёнамуҳлат ё фавран баъд аз он поён хоҳад ёфт!
Вай бе ишора ба моҳияти сулҳомези барномаи ҳастаии Теҳрон иддао кард: Эрон ба силоҳи ҳастаӣ даст нахоҳад ёфт; мо иҷоза нахоҳем дод чунин чизе рӯй диҳад!
Доналд Трамп сипас идома дод: раиси ҷумҳури Зеленский бояд ҳамлаҳо ба таъсисоти газойли Русияро мутаваққиф кунад. ... Чин дар солҳои ахир бо мо бисёр мунсифона рафтор кардааст. Дар заминаи зеҳни сунъӣ мо аз Чин пеш ҳастем. ... Интихоботи Венесуэла танҳо дар сурате метавонад баргузор шавад, ки онҳо барои он омода бошанд.
Трамп дар бахши дигари суханони худ дар посух ба саволи хабарнигоре дар бораи «назари шумо дар бораи нишасти кишварҳои ХалиҶи Форс ва Эрон чист?», гуфт: аҳамият намедиҳам. Ба худашон вобаста аст.
Your Comment