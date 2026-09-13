Путин: равобити иқтисодии аъзоёни БРИКС ба давр аз таҳримҳо бунёд мешавад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз РТ, Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, дар ҷараёни нишасти БРИКС Плюс дар Ҳиндустон таъкид кард, ки ҳаҷми мубодилоти тиҷоратӣ миёни кишварҳои ин маҷмӯа амалан ба 1,2 триллион доллар расидааст. Кишварҳои узв ба ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ барои рушди фарогир идома медиҳанд.
Вай илова кард: кишварҳои узви БРИКС метавонанд равобити иқтисодии худро ба давр аз таҳримҳо бунёд кунанд.
Путин тасреҳ кард: БРИКС як қудрати пешбаранда дар раванди тақвияти ҷаҳони чандқутба дар сатҳи равобити байналмилалӣ ба шумор меравад ва кишварҳои узв ба сурати фаъол дар ташаккули ин ҷаҳони чандқутба ва одилонатар ширкат доранд.
Вай баён кард: таваҷҷуҳи ҷаҳонӣ ба фаъолиятҳои БРИКС рӯ ба афзоиш аст. Ин гурӯҳ муҳаррики фаъоли иқтисоди ҷаҳонӣ ба миқдори 49 дарсадро дар ихтиёр дорад ва зироатҳои он ҳанӯз ба сурати комил мавриди истифода қарор нагирифтааст.
Your Comment