Иддаои СЕНТКОМ дар бораи идомаи муҳосираи баҳрии Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи АлҶазира, Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) имрӯз шанбе бо нашри паёме иддао кард, ки то ҳол масири 100 киштии тиҷоратиро дар чаҳорчӯбаи тарҳи маъруф ба «Девори пӯлодӣ» тағйир додааст.
Ин ниҳоди террористӣ дар идомаи иддаои худ дар ростои тақвияти рӯҳияи низомиёни худ дар муқобили нерӯҳои мудофиаи Эрон иддао кард: аз замони азсаргирии муҳосираи маъруф ба «Девори пӯлодӣ» алайҳи Эрон аз сӯи Амрико дар 60 рӯзи гузашта, СЕНТКОМ масири 100 киштии тиҷоратиро тағйир додааст. Низомиёни Амрико ҳанӯз бо тамаркузи комил бар ин миссия мутамаркиз ҳастанд.
Ниҳоди террористии мазкур пештар низ иддаоҳои мушобеҳеро пешниҳод карда буд.
Your Comment